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夏日減重聖品 小黃瓜護心消水腫

記者 廖靜清
小黃瓜是夏日補水、減重聖品；示意圖。（圖／123RF）。
小黃瓜是夏日補水、減重聖品；示意圖。（圖／123RF）。

小黃瓜含有95%的水分，100公克熱量只有13大卡，是夏日補水、減重聖品。大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，小黃瓜營養價值高，富含維生素C、維生素K、鉀、丙醇二酸、黃瓜固醇等營養素，纖維量豐富，夏天吃更清涼消暑。

一年四季都可種植的小黃瓜，夏天盛產、品質也最佳。徐佳靖表示，小黃瓜的鉀含量高，能調節血壓、放鬆心血管，並消除水腫，是「護心」好食材；維生素C是天然的抗氧化劑，能幫助養顏美容、維持肌膚的彈性；維生素K則可以促進鈣質吸收，協助人體凝血功能、維護骨骼健康。

小黃瓜熱量低、水分高，纖維量豐富，可促進消化，其所含的丙醇二酸能抑制碳水化合物轉換成脂肪，黃瓜固醇可以平衡膽固醇、預防高血脂，另一項酵素磷脂酶也可協助分解脂肪，提高身體代謝，因此小黃瓜是減重最佳食材。

不過，徐佳靖提醒，服用抗凝血藥物的患者，勿大量食用小黃瓜，以免降低藥物的作用。

小黃瓜應該如何挑選？徐佳靖分享，外觀要選深綠色、表皮的刺又小又密、爪紋要明顯、摸起來硬實有彈性、形狀要筆直，長度以15公分左右最優。回家後趁新鮮盡快食用，如果不是當天料理，不必馬上清洗，要保持乾燥，放冰箱冷藏約可保存１周左右。

在烹煮方面，建議盡量少生食，避免病蟲害、農藥殘留，熟食比較安全。坊間流行「小黃瓜減重法」，徐佳靖表示，攝取單一食物容易導致營養失調，且每天攝取一根即可，應養成均衡的健康飲食模式。

營養師的小黃瓜私房菜單

低卡黃瓜沙拉麵

食材：小黃瓜、胡蘿蔔、雞蛋、雞胸肉、豆干、和風沙拉醬。

作法：

1.小黃瓜刨絲，胡蘿蔔切絲，均以熱水汆燙，再放入冰水中冷卻。

2.將雞蛋煎成蛋皮切絲。

3.雞胸肉汆燙後，剝成絲狀。

4.豆干煮熟後，切絲處理。

5.將所有處理成絲狀食材與小黃瓜絲拌在一起，加入和風醬即成。

減重 雞蛋

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