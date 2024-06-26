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天熱狂灌水 心臟衰竭患者須留意肺積水

記者林琮恩／台北報導
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

氣溫逐漸升高，炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診，建議每天早上「量體重」監測。

基隆長庚醫院心衰中心主任王兆弘表示，台灣心臟衰竭患者愈來愈多，不少患者卻不自知；心臟衰竭常見症狀包括「累、腫、喘」，若以手按壓大腿，五秒鐘按壓處都沒有回彈，即是出現水腫問題，若再加上經常覺得疲憊，很有可能已經心臟衰竭，建議必須就醫檢查，藉由抽血判斷，若患者體內B型鈉尿生肽數值超過400，就能確定已經罹患心臟衰竭。

心臟衰竭的原因，以心血管堵塞最多，占比28.2%，心肌梗塞占比21.7％，27.5%為不明原因。王兆弘指出，其他占比較少的原因包括心臟瓣膜問題、心律不整、高血壓、心肌炎、甲狀腺疾病、懷孕生產及癌症化療藥物導致等。

王兆弘提醒，夏天一到民眾常會口渴不斷補水，對心臟衰竭患者來說，卻可能讓心臟不堪負荷產生水腫，若水分積累在肺部，就會產生肺水腫，讓患者呼吸喘的情況增加，必須送至急診急救，建議患者除要主動察覺水腫，必要時就醫使用利尿劑消除水腫外，每天早上可在排尿後量測體重，觀察身體的「淨重」，若體重突然異常增加，就可能是出現水腫。

林口長庚醫院心衰中心主任張其任表示，心衰竭病人須規則服藥，並調整生活習慣，嚴格控制血糖、血壓、膽固醇等危險因子，同時要戒菸、減重及規律運動，必要時接受心導管或繞道手術，改善心臟血流供應。

癌症 高血壓 減重

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