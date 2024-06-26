我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

芭樂維生素C之王 含量是一般水果2倍 減肥、糖友首選

黃妙雲
芭樂是低熱量、高纖維、升糖指數低的水果，大口啃芭樂，可補充豐富的營養素。（圖/123RF）
芭樂是低熱量、高纖維、升糖指數低的水果，大口啃芭樂，可補充豐富的營養素。（圖/123RF）

芭樂是熱帶水果中營養豐富的水果，不僅熱量低，更是維生素C、膳食纖維含量最高的水果，尤其富含具抗癌、抗氧化作用的維生素A、E、C等三大營養素，「芭樂」是夏日減肥、美白的首選水果。

大口啃芭樂，可以吃進豐富的營養素，為健康加分。台灣營養師劉怡里表示，芭樂有「2高」特色，屬於「高C」、「高纖」的水果。夏天是芭樂盛產期，可直接當水果吃，也很適合打果汁、製作果醬或入菜。

芭樂可說是台灣的「維生素C之王」，含量是一般水果的2倍，超過每人每日100毫克的建議攝取量，尤以紅心芭樂含量最多，維生素C可以幫助膠原蛋白形成，建議餐後可吃芭樂，有助於美白、免疫力調節，並且提高鈣與鐵的吸收。

芭樂更是低熱量、高纖維、升糖指數低的水果，其中以土芭樂的膳食纖維含量最高，可以增加飽足感、促進腸道蠕動、助消化、幫助脂肪代謝，因此，芭樂是減肥族、三高族、糖尿病人的首選食用水果。

劉怡里說，減肥的人要注意熱量攝取，建議在餐前吃芭樂，工作忙碌的減肥者可以當點心用啃的，常感飢餓減肥的人宜切小塊慢慢吃；想降三高的人、糖尿病人，則應在餐與餐之間當點心吃。

芭樂的維生素A及E含量也相當高，尤其紅心芭樂的維生素A含量超高，劉怡里指出，維生素A、E、C是三大抗氧化營養素，可幫助傷口復原、細胞黏膜修復、增強免疫力、防癌與抗癌。芭樂的維生素B群、鉀含量也不少，可以促進能量代謝，有助於提振精神，並且降血壓。

芭樂的籽過硬不易消化，劉怡里提醒，糖尿病人、胃不好的人、曾經胃痛的人等，建議去籽食用，便祕的人也不宜多吃芭樂，以保護腸胃健康。

三高 免疫力 便祕

上一則

中研究陰莖愈長「智商愈低」？ 台泌尿科醫：研究基礎設計有疑慮

下一則

天熱狂灌水 心臟衰竭患者須留意肺積水

延伸閱讀

橘貓胖到10公斤 被送去水療減肥…還真的見效了

橘貓胖到10公斤 被送去水療減肥…還真的見效了
3大夏季水果是減重地雷 芒果上榜「1聖果可連皮吃」

3大夏季水果是減重地雷 芒果上榜「1聖果可連皮吃」
聰明替換 討厭蔬菜都也可以吃到營養

聰明替換 討厭蔬菜都也可以吃到營養
地瓜連皮吃 營養最完整 具護眼、減重、防癌效果

地瓜連皮吃 營養最完整 具護眼、減重、防癌效果

熱門新聞

食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

2024-06-24 02:00
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55
女教師兼博士生奧羅拉約四年前診出肺癌第三期，目前仍在治療中，她拍短片提醒各類肺癌的症狀。（取自Instagram）

胸痛以為只是壓力大 28歲女教師從未抽菸診出肺癌三期

2024-06-19 20:40
深蹲訓練要循序漸進，姿勢要正確，才能避免膝蓋傷害。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

Energy「16蹲」掀挑戰風潮 醫師：門診陸續傳災情

2024-06-23 05:17
全美高溫持續籠罩，氣象預報未來數天高溫在華氏95度到100度間。圖為孩裡在華府喬治城水邊公園嬉水解暑。(美聯社)

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

2024-06-23 22:15
馬偕兒童醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，生日相差12天的雙胞胎姐妹「小花貓」（左）與「小牛妹」（右）出席活動。（記者李青縈／攝影）

雙胞胎姊妹生日卻差了12天 馬偕醫師1因素決定「間隔生產」

2024-06-22 17:17

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？