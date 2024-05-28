擊退濕疹搔癢 中醫緩解濕氣煩憂

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若居住在潮濕多雨的地方，隨著夏日到來，不少人都有體內溼氣排不掉、濕疹開始大爆發的困擾。有位54歲的邱先生，經常覺得背部搔癢難耐，尤其如果吃到蝦子、螃蟹等海鮮，更是皮膚起紅疹、癢得叫人受不了，因此需要特別留意飲食。在中醫上，海鮮特別是貝類被視為易引發發炎反應的食物，所以對體質容易過敏的人來說，最好避免食用海鮮。平時可以喝綠豆薏苡仁湯清熱解毒，達到祛溼止癢的效果並緩解濕疹症狀。

濕疹類型解析

中醫診所主治醫師莊可鈞解釋，濕疹是一種長期的慢性皮膚炎症，可發生在身體的任何部位，常見於背部、腿部、腋窩、肘窩、膝後關節 處、頸部等都是好發部位。濕疹又分為急性、亞急性和慢性三種。在急性期，皮膚會非常癢，出現丘疹、膿液，因為不斷搔抓，皮膚很可能會破皮流膿；亞急性期症狀會較為減輕，但依然會有皮疹；而慢性期濕疹會反覆發作，皮膚會增厚、乾燥、苔癬化，且依然有搔癢感。濕疹的發生受到季節、環境、飲食和個人體質的影響，其中飲食習慣是一個比較容易控制的因素。

擊退濕疹的平衡之道

莊可鈞指出，脾臟負責轉化我們攝取的食物和水，將其代謝為身體需要的營養物質。然而有些人的體質無法有效代謝食物，導致代謝廢物在體內積聚，形成中醫所說的濕氣，進而引起濕疹。濕氣主要好發於以下幾種體質：

濕熱型：好發於急性期濕疹，主要發生在夏季，皮膚會出現丘疹、水泡且癢得厲害，搔抓後甚至會流膿、糜爛，常伴隨心煩、口渴、夜間睡眠不佳等症狀。中醫治療以清熱祛溼為主，如使用三仁湯。

脾虛型：多發生於亞急性濕疹，通常是因為急性期濕疹反覆發作所致，症狀為起紅疹、水皰，常伴有腹瀉、食欲不振、腹脹等症狀，但搔癢感比急性期較輕。中醫治療以健脾去濕止癢為主，如使用茵陳五苓散。

血虛風燥型：多見於慢性濕疹，因久病耗傷陰血、形成血虛體質，症狀為皮膚乾燥、脫屑、出現苔癬樣，但仍有搔癢感，常見於老年人。中醫治療以祛風癢血為主，如使用當歸飲子。

緩解搔癢的飲食指引

濕疹患者，需注意避免以下食物：

1.容易引起過敏的食物，例如貝殼類海鮮、香菇、鵝、鴨、雞等禽肉類。

2.容易引發發炎反應的食物，例如堅果、啤酒、炸物、烤物和辣食等。

3.寒涼性水果會影響脾臟功能，例如火龍果、奇異果和西瓜等。

4.含糖飲料、咖啡 、啤酒等容易引發發炎反應的飲品，最好多喝白開水。

莊可鈞建議平時可煮「綠豆薏苡仁蓮子湯」來緩解搔癢。

【綠豆薏苡仁蓮子湯】 材料：薏苡仁500克、綠豆50克、蓮子20g 做法：將上述材料洗淨後加入1000 CC水中煮沸即可食用。 功效：薏苡仁有清熱祛溼的作用，可緩解皮膚症狀；綠豆能清熱解毒，可緩解搔癢感；蓮子有健脾祛濕的功效，可緩解皮膚搔癢等不適症狀。

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