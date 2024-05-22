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先冷凍再烘烤 白吐司這樣吃更健康

王郁婷
如果你是白吐司愛好者，可以先冷凍後再烘烤，試試讓吃法變得稍微健康一點。（圖／123RF）
如果你是白吐司愛好者，可以先冷凍後再烘烤，試試讓吃法變得稍微健康一點。（圖／123RF）

在各種麵包類型中，「白吐司」被認為是最不健康的麵包之一，含添加物且缺乏必需營養素。如果你是白吐司愛好者，也許可試試讓它變得稍微健康的吃法，那就是「先冷凍再烘烤」。

在英國國民健康服務署（NHS）工作的外科醫師Karan Rajan博士，分享他如何讓吃白吐司不那麼罪惡的方式。他建議將吐司冷凍、解凍再烘烤。這樣可以讓一片白吐司的升糖指數（GI）降低兩倍。

升糖指數（GI）指的是碳水化合物影響血糖上升的速度。低升糖指數的食物會緩慢地將糖釋放到血液中，維持較長時間的飽足感。而高升糖指數的食物，如糖和白吐司，則與糖尿病和肥胖風險相關。Rajan博士說，降低麵包的升糖指數，意味「它的分解速度更慢，血糖上升的速度也會減緩，不會造成血糖快速震盪」。

把白吐司放進冷凍庫，要吃時拿出來解凍再烘烤，此時吐司的升糖指數降低幾乎兩倍。「這是因為冷凍能增加『抗性澱粉』，有利腸道健康，它的作用更像纖維，會降低消化速度，更慢更穩定地將糖釋放到血液中。」不僅有益消化系統健康，還能穩定飢餓素，避免在餐間大吃零食。

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