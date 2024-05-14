女性更年期不只易骨鬆 三高問題飆3.9倍

國健署長吳昭軍提醒，更年期婦女因基礎代謝率降低、體脂肪容易囤積、提高心血管疾病發生風險，三高問題普遍，40歲起國健署提供定期成人健檢，可多加利用。（圖／123RF）

女性更年期更得注意保養，45歲至55歲卵巢功能衰退、女性荷爾蒙分泌減少，不僅容易導致骨質疏鬆，三高 問題也要注意。國健署長吳昭軍提醒，更年期婦女因基礎代謝率降低、體脂肪容易囤積、提高心血管疾病 發生風險，三高問題普遍，40歲起國健署提供定期成人健檢，可多加利用，同時也提供護心5要訣，做好日常保健。

更年期是婦女生命歷程中自然且必經的階段，大約在45至55歲期間，隨著卵巢功能衰退，女性荷爾蒙分泌減少，導致更年期婦女基礎代謝率降低、體脂肪容易囤積、提高心血管疾病發生風險，因此更要注意身體健康監測。

國健署2018年至2022年國民營養健康調查結果顯示，45至64歲女性血壓偏高、血脂偏高、血糖偏高盛行率達26.4%、21.3%、39.7%，約為19至44歲女性的3.9倍（6.8%）、2.6倍（8.2%）、3.4倍（11.8%），隨年齡增加，三高異常盛行率有升高情形。

吳昭軍表示，根據國外文獻指出，更年期階段是影響婦女健康的關鍵，因為女性荷爾蒙分泌減少，心血管疾病風險更為顯著，進而影響整體生活品質，甚至有死亡的風險，如何在更年期階段早期管理心血管疾病危險因子（即肥胖、高血壓、糖尿病、血脂異常等）至關重要。

國健署提供護心5要訣，讓更年期婦女們運用：

1.健康體重：依身體質量指數〔BMI=體重（公斤）÷身高2 （公尺2）〕進行整體熱量攝取的規劃，並視年齡、活動量及體重增加情形，進行個人熱量攝取的調整，若有相關的體重與熱量攝取等問題，建議可找營養師諮詢。

2.均衡飲食：適當攝取六大類食物（包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類），遵守少油、少鹽、少糖、高纖、高鈣飲食原則，並以天然原型食物為主，減少過度加工食品。

3.規律運動：結合生活作息，增加自我活動機會，運用逛街購物、上下班通勤時段，由每次10分鐘開始，分段累積身體活動量，每天累積30分鐘運動，每周累積150分鐘以上中度身體活動，搭配肌力和伸展運動，降低心血管疾病風險。

4.放鬆舒緩：透過閱讀、聽音樂、瑜珈等自己有興趣的嗜好活動，適時舒緩生活壓力，放鬆身心靈，維持愉快心情、多與親人、朋友分享心事，保持良好互動。

5.無菸樂活：菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，引起中風 或心肌梗塞危險，若有吸菸習慣的婦女，可善用國民健康署多元戒菸服務資源。

為幫助更年期女性了解健康狀況，國健署提供40至64歲民眾每3年1次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，包含身體檢查（身高、體重、腰圍、血壓等）、尿液檢查（尿蛋白等）、血液生化檢查（血糖、血脂等）、B、C型肝炎篩檢、健康諮詢等，請更年期婦女定期接受檢查，以早期發現及早治療，運用「慢性疾病風險評估平台」（https://cdrc.hpa.gov.tw/），計算未來10年罹患慢性疾病之風險，並善用國民健康署「健康九九+網站-更年期保健館」（https://health99.hpa.gov.tw/theme/2） 衛教資源，做好更年期健康管理，遠離心血管疾病風險。