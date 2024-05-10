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乾眼症有年輕化趨勢 破解4大治療迷思

李青縈
乾眼症常見症狀有眼乾澀流淚看不清、癢或疲累，日常用眼時要記得眨眼，避免風直吹眼睛等，有助於遠離乾眼症；示意圖。（圖／123RF）
乾眼症常見症狀有眼乾澀流淚看不清、癢或疲累，日常用眼時要記得眨眼，避免風直吹眼睛等，有助於遠離乾眼症；示意圖。（圖／123RF）

中老年人好發乾眼症，台灣馬偕醫院眼科主治醫師褚庭雯指出，淚液分泌隨年齡增長而減少，尤其更年期婦女因荷爾蒙改變，淚水分泌較不足，容易出現乾眼症症狀。現今隨著3C產品使用普及、長期配戴隱形眼鏡、飲食上維生素A及Omega-3攝取不足，加上空氣汙染或長期暴露在戶外強風、冷氣房，乾眼症已有年輕化趨勢。

常見乾眼症症狀，褚庭雯指出，除眼睛乾澀外，也容易感到眼睛疲勞、視力模糊，甚至有灼燒感，患者容易對環境中的光、風敏感，還會流眼淚。臨床上，除了民眾自述症狀外，也會透過理學檢查等確認眼表狀況。

淚液膜分泌不穩是主因

褚庭雯表示，乾眼症主要是因為眼睛表面淚液膜分泌不穩定，淚膜分三層，分別為眼瞼瞼板腺分泌的脂質層、淚腺分泌的水液層，以及杯狀細胞分泌的黏液層，三者缺一不可，只要其中一層分泌不足，就會引起乾眼症。

乾眼症的治療也因成因不同而略有差異，褚庭雯說，像卸妝沒有確實清潔，可能造成眼瞼阻塞，可以透過熱敷眼睛達到舒緩，以40至45度的熱毛巾，每次約10分鐘左右進行熱敷；也可以透過脈衝光、熱動脈治療；還可以補充淚液、增加淚液品質，更嚴重者則要使用自體血清的眼藥水。

戴隱形眼鏡注意透氧量

預防乾眼症發生，日常眼睛保養相當重要。褚庭雯建議，飲食可多食用鮭魚、比目魚、沙丁魚等，素食者可以攝取亞麻仁油、核桃等；更要注意環境濕度，用眼時要記得眨眼，避免風直吹眼睛等，有助於遠離乾眼症。

褚庭雯提醒，長期配戴隱形眼鏡者，可以選擇「透氧量」高的隱形眼鏡，但建議一天不要戴超過6至8小時，同時可以適當補充單支型未含保存劑人工淚液。

4個QA了解乾眼症治療

Q：點人工淚液有用嗎？

A：適當補充人工淚液，可以改善乾眼症狀，但建議民眾有症狀應先就診，確診為乾眼症後，再視情況選擇合適人工淚液。乾眼症略分為缺水型及缺油型，醫師可以協助判斷應該補水還是補油，以及是否有其他症狀需要藥水輔助。

Q：眼藥水可緩解眼睛不適？

A：市面上有很多功能型眼藥水，但有些含薄荷醇或血管收縮劑等成分，短期使用雖然不適獲得舒緩，但長期使用可能加劇乾眼症狀。

Q：蒸氣眼罩或熱毛巾敷眼睛，能讓眼睛不乾澀？

A：乾眼症若為缺油型，油脂分泌不足影響淚膜的油脂層會造成乾眼症。以蒸氣眼罩或熱毛巾熱敷眼睛，可以軟化堵塞的瞼板腺的油脂分泌、促進血液循環，搭配眼瞼清潔，可以改善油脂分泌狀況，進而改善乾眼症。

Q：眼睛冰敷也能改善乾眼症？

A：冰敷是讓血管收縮，減少組織易釋放，具消腫、消瘀作用，可以降低過敏細胞活性、止痛止癢，但不建議使用冰敷消除乾眼症狀。

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