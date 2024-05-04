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迎接夏日紫外線 醫傳授正確兒童防曬4原則

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

5月27日是「世界防曬日」，隨著夏日來臨，紫外線對孩子的危害不可不慎。不僅大人要做好防曬，家長更要重視兒童族群的防曬。台灣皮膚科診所院長邱品齊指出，其實很多父母並不清楚小朋友的防曬品選擇，是需要更多的安全考量及更高的挑選標準。由於小孩的皮膚特性跟成人有很大的不同，小孩所使用的防曬品，在選擇上也會跟成人有所不同，建議遵守4大原則，才能保護孩子的健康。

研究證實，紫外線中波長較短的UVB波段直接造成皮膚曬紅、曬傷，較長的UVA波段因為穿透力更高，能進入皮膚真皮層，並且在陰天、室內同様存在，所以長期曝曬可能造成皮膚皺紋與黑斑。

兒童防曬4大原則

為了避免皮膚遭受到紫外線的傷害，正確做好防曬及塗抹防曬產品，成為重要的課題。

兒童防曬4大原則

不要在毫無防曬措施下就曝曬強烈陽光過久

依照不同的年齡使用不同的防曬措施（防避、遮蔽、防曬產品）

兒童防曬選擇建議以安全優先為標準

教育兒童正確的防曬觀念

面對琳瑯滿目的商品種類，民眾時常不知道如何挑選。蔡文騫醫師提到，市面上有許多防曬產品，最重要的是必須要經過政府相關單位登記許可，因為防曬產品屬於特殊含藥化妝品管理，需要確認有效成分種類、濃度。

選擇防曬產品的3大重點

UVB的保護力標示（SPF）

UVA的保護力標示（有多種系統如PPD、PA+、UVA標章、UVA星等）

防水標示

蔡文騫進一步說明，分析防曬成分，可以簡單分為「物理性」跟「化學性」。物理性成分較無安全性擔憂，但也有奈米化、噴霧劑型等考量，化學性成分一般民眾更難辨識與判斷，所以在選擇上要審慎評估。

周宛儀醫師提出，美國皮膚科醫學會和兒科醫學會都建議，6個月以上的嬰幼兒才開始使用防曬產品，主要是因為嬰幼兒皮膚和體重的比值相較於成人來的高，同時嬰幼兒皮膚屏障還未發育成熟，比較容易吸收塗抹於皮膚的物質，大人的防曬產品小朋友不見得適用，2歲以內孩童建議選擇純物理性防曬產品（成分主要為氧化鋅和二氧化鈦），除了比較不容易刺激皮膚之外，也相對不容易被皮膚吸收，使用上較為安全。

兒童分齡防曬策略

根據台灣兒童與青少年皮膚科醫學會建議，兒童依不同年齡使用不同的防曬方式：

所有年紀的兒童：用遮蔽的方式（撑傘戴帽子），或穿著衣物防曬係數大於UPF50的防曬外套、口罩或袖套來防曬。

6個月以下的孩童：以避曬為主，此階段不建議使用任何防曬產品。

6個月以上的孩童：除了避曬，還可以選擇具有廣波段防護能力且SPF大於30的防曬產品來做防曬。

【本文授權轉載自健康醫療網

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