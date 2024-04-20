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黑麥汁有助發奶？營養師：限個人經驗未經證實

中央社台北20日電
坊間流傳黑麥汁可以發奶說法，營養師解釋，這僅限於個人經驗，尚無法被驗證。圖為示意圖。(Pixabay)
坊間流傳黑麥汁可以發奶說法，營養師解釋，這僅限於個人經驗，尚無法被驗證。圖為示意圖。(Pixabay)

坊間流傳黑麥汁可以發奶說法，營養師解釋，這僅限於個人經驗，尚無法被驗證，媽媽們可以嘗試，不要過度依賴或是相信；此外，多喝雞精、補充維生素D及DHA可提升母乳品質。

哺餵母乳觀念愈來愈普遍，擔憂泌乳不足是許多媽媽關注議題，坊間口耳相傳如黑麥汁、奶茶、黑豆水、豆漿等有助發奶。營養師林世航日前在網路專欄中分享，這些大部分是基於「補充水分」的理論來發奶。

其中，黑麥汁更被稱為發奶聖品。林世航說，目前尚未有黑麥汁有助於發奶的研究，僅限於個人經驗，尚無法被驗證，可以嘗試卻不要過度依賴或相信其功效。

林世航指出，母奶裡有98%是水分，攝取足夠水分絕對是要有充足母乳的關鍵，雖然目前的研究尚未證實多喝水可以增加母奶量，但因餵母乳會消耗水分，當攝取不足時也就可能發生脫水問題。

除了水以外，林世航表示，母奶內的鈣質、鐵質、蛋白質等營養素是固定量，代表了補充並不會增加含量，但是當攝取不足時，這些營養素會從媽媽體內儲存的流到母奶中，造成媽媽的缺乏問題，所以媽媽們也要攝取足夠的蛋白質、鈣質與鐵質。

林世航並列出3種有實證根據，能幫助提升母乳品質的補充品，包括雞精、維生素D及DHA，尤其DHA是腦部發展重要的關鍵，可吃鯖魚、鮭魚等，也能選擇可信賴的魚油。

他提醒爸爸們，餵母奶不只是媽媽的責任，許多研究都發現，若爸爸對母乳有正確認知與正向態度，都可以實際改善媽媽哺餵母乳的狀況，一起努力才能讓寶寶有最佳的營養來源。

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