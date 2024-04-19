春天肝氣最旺 中醫提供食療3重點養肝

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春季歷經6個節氣，從3月立春開始，天氣由寒轉暖，萬物萌發，這時正是適合養生、調理身體。從中醫來看，春季是人體肝氣最暢旺之時，可謂是調養肝臟的好時機。台灣台北慈濟醫院中醫部主任吳炫璋建議，民眾可自行製作「補氣養生湯」，選用黃耆、太子參、山藥、茯苓等藥材，藉此補氣健脾，增加代謝還可去除體內濕邪。

春季養肝飲食3大重點 醫：橘子皮、金桔入茶防感冒

春溫、夏熱、秋涼、冬寒，自然界的氣候變化會對人體產生各種影響，吳炫璋指出，所有生物都會去適應四時氣候的變化，這是正常的規律，而人們若能順應自然變化，適時養生，就能避免或減輕疾病發生。

春天對應於人體屬肝，肝屬木，有生發之意。而從中醫的角度來說，春季是人體肝氣最暢旺之時，也是調養肝臟的好時機，吳炫璋表示，春夏養陽，要使肝氣保持正常的生發和調暢，在飲食上，可遵循下列3個重點：

1.宜辛甘性溫，避酸味、生冷黏滑的食物：辛甘味食物如麥、棗、豉、花生、蔥、香菜等有發散效果，能順應季節扶助陽氣升發，所以春季適合食用。而酸味入肝，且具收斂之性，生冷黏滑的食物也有傷害脾胃的可能，所以都不宜於春天食用。

2.飲食以清淡平和為宜：由於冬季人們食用較多膏梁厚味的食物，少補充維生素，因此到了春天，要多補充新鮮綠色的蔬菜水果，並減少高脂肪食物或辛辣的調味品及烈酒。

3.養生茶飲避免感冒：春天後母面，溫差變化大，所以流感 、新冠肺炎 等呼吸道疾病患者增多，抵抗力弱的小孩及老人除了注意保暖，也可以煮橘子皮、金桔、蘿蔔、梨子或荸薺入茶，幫助理氣化痰，清熱潤肺，提高對呼吸道的保護。

DIY補氣養生湯老少咸宜 按摩3大穴位強化免疫力

春季養肝，吳炫璋建議，民眾可以自行製作老少咸宜的補氣養生湯，選用補脾燥濕、扶助正氣的藥物如黃耆、太子參、山藥、茯苓，藉此補氣健脾，一方面增加代謝，一方面去除體內濕邪。此外，也可以在茶湯中加入當歸、枸杞子、紅棗來養血補血，再配合麥門冬養陰化痰。

吳炫璋進一步說明，其作法為準備當歸1錢、枸杞3錢、蜜炙黃耆5錢、太子參3錢、懷山藥2錢、茯苓3錢、生甘草3錢、麥門冬3錢、紅棗10顆、冰糖1茶匙，之後先以3000C.C.水加入當歸、蜜炙黃耆、太子參、懷山藥、茯苓、生甘草和麥門冬煮沸10分鐘後，再加入紅棗與枸杞煮5分鐘，關火，放置微溫加入適量冰糖調味即可。其中紅棗與枸杞可以一併食用。

除了食療外，民眾日常應保持運動習慣。吳炫璋鼓勵，春天多從事「緩」的運動，使身心舒暢、活潑，適應春生之氣，包括早起到空氣清新的公園、廣場做運動，舒緩全身筋骨，亦可到郊外踏青，放鬆情緒，消除疲勞；平常也可按摩足三里、風池、迎香等穴位，強化身體免疫力。而最重要的是切忌惱怒、殺奪等念頭，以免損傷肝氣，導致夏季罹患寒性疾病。

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