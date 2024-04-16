長者健忘是失智嗎？留意10大警訊

年長者記憶功能減退，是正常的老化。如果記憶力或是認知功能開始影響生活，就需要評估是否罹患失智症；示意圖。(圖／123RF)

好萊塢動作影星布魯斯威利 （Bruce Willis）傳出「額顳葉失智症」（FTD）惡化，令人心疼。隨著年齡增長，失智症的盛行率愈高，以台灣為例，65歲以上老人中，每13人就有1位失智症患者，80歲以上老人中，每5人就有1位患者。失智症對社會的衝擊不容小覷，及早預防十分重要。

簡易心智量表評估認知力

首先，了解失智症與正常老化的區別很重要。年長者大腦，隨著年齡增長，記憶功能可能減退，神經元數量雖未顯著減少，但神經元間通訊減弱，導致反應時間變長，若是突然忘記某件事，或突然想不起某人的名字，但事後會再想起來，這是正常的老化。

如果記憶力或是認知功能的變化開始影響生活，例如完全忘記既定行程、無法執行熟悉的動作、自理生活能力下降、判斷力異常，甚至出現妄想或性情大變，這就可能是非正常老化現象，需要透過評估、診斷，來確認是否罹患失智症。台灣失智症協會提供10項失智症警訊，如果出現時，需提高警覺進一步就醫診斷。

門診檢查常使用「簡易心智量表（Mini-Mental State Examination, MMSE）」作為評估工具，有30道題目來評估患者對人事時地物的認知、注意力、計算能力、記憶力、語言及空間建構能力，作答無時間限制，滿分是30分，分數愈高代表認知愈好。

失智分成退化性與血管性

失智是腦功能慢性的損壞，患者通常沒有病識感，而是藉由家人察覺不對勁求診。但也不乏有正常長者會因為老化產生的健忘或反應慢，而憂心忡忡以為自己罹患失智症。

失智症主要分退化性和血管性兩種，常見的阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症屬於退化性失智。

除了遺傳因素之外，心血管危險因子也會提高罹患失智症風險，常見危險因子包括三高 （高血壓 、高血糖和高血脂）、頭部外傷、菸酒、憂鬱、聽力損失、肥胖、缺乏社交、缺乏運動、空氣汙染等，因此控制這些危險因子對於避免失智症很重要，不僅要關注先天基因影響，也要注意後天身體健康及環境條件。

愛運動常動腦較不易失智

失智症絕大多數是不可逆的，目前沒有藥物可治癒，但經常運動、愛動腦，例如閱讀、玩牌、玩數獨，以及喜歡社交互動的人，比較不易罹患失智症，而增加健腦訓練，也在失智症發生初期有幫助。

研究顯示，每周運動3次、每次運動50分鐘以上的老人，比起沒運動的老人更不容易得到失智症。儘管失智症無法治癒，但藉由藥物可以延緩惡化速度。對於失智症患者及照護者，適時地尋求醫療專業的介入、保持樂觀態度，將能減輕彼此身心負擔。