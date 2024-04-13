肢體痙攣、吞嚥易嗆咳 中風關鍵復健防失能

醫師提醒，患者中風後積極治療，可防止肌肉和關節僵硬，大幅減緩失能風險；示意圖。（圖／123RF）

70歲陳先生半年前突發口齒不清及右側肢體無力，送醫後被診斷為急性缺血性腦中風 ，所幸搶救及時，病情得以控制。他在中風後接受復健療程，因進食或喝水常有嗆咳、吞嚥困難現象，返家後仍用鼻胃管灌食，而3個月前又因右側肢體緊繃、疼痛，導致無法復健、復原不如預期，只好求診醫師協助。

老翁吞嚥困難易嗆咳！肢體痙攣影響手部抓握動作

台灣奇美醫院神經內科主治醫師謝孟倉表示，診察時發現陳先生具有吞嚥困難及右側肢體痙攣等中風後遺症，吞嚥評估結果顯示，吞嚥咽喉期肌肉活動及會厭軟骨關閉氣管不協調，導致吃東西時容易嗆咳，影響到服藥、營養攝取；至於四肢力量及張力評估時發現，患者右上肢肢體痙攣，影響上肢伸直及抓握能力，導致其不能自行使用湯匙等器具進食。

醫師依評估報告建議陳先生，在吞嚥困難部分進行吞嚥咽喉能力訓練，並改善餐食質地及水分黏稠度，當吞嚥功能逐漸好轉，才能吃到更多的口味食物。同時，局部肉毒桿菌素肌肉注射減少右側肢體痙攣程度，上肢屈肌肌張力下降，上肢活動度更好，可以接受更高強度的復健，疼痛因此獲得改善，家人的照顧負擔及壓力也減輕了許多。

中風後的復健相當重要 對預防患者殘障失能有幫助

謝孟倉說明，腦中風後造成吞嚥困難，是由於腦部受損影響了控制吞嚥所涉及肌肉的腦部區域，造成對吞嚥機制的神經控制能力的損害。據亞洲中風流行病學研究估計，中風後吞嚥困難（PSD）在急性中風病人中的發生率約為42%，大規模腦中風病人追蹤研究顯示，早期吞嚥訓練介入可以減少25%的吞嚥困難，同時減少8成以上吸入性肺炎發生機會。患者在早期吞嚥訓練上，適時調整餐食質地，也能大幅減少中風後營養不良的發生。

以台灣為例，每年新增3萬名中風病人，是導致成人殘障失能的主因之一，不僅病人肢體痙攣影響生活品質，也造成照顧者沉重負擔。謝孟倉指出，近半數病人中風後可能遭遇肢體痙攣，會出現手腕彎曲、肩膀內收等表現，主因在於中風後腦細胞受損導致無法控制肌肉，而增加失能嚴重度，若未積極復健及治療會使肌肉和關節 僵硬。中風初期就應透過積極復健和藥物治療介入，如肌肉鬆弛劑和肉毒桿菌素注射，以提早恢復肢體功能，改善生活品質。

謝孟倉強調，患者中風後積極治療，可大幅減緩肢體痙攣導致的失能風險，透過吞嚥訓練能有效提升病人的營養供給，只要秉持正向心態面對，儘早接受完善的治療計畫，仍有機會恢復自理能力。(NOW健康 https://www.healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62423)