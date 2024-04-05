凍卵 避不開高齡妊娠風險 多胞胎機率也增加

醫師提醒，不是進入凍卵療程後就一定會成功。醫學有其極限，只能盡力協助受孕；示意圖。（圖／123RF）

隨生育年齡延後，女性對凍卵需求也上升，希望趁年輕保存卵子，延後生育年齡。不過，台灣衛福部國健署提醒，許多人對人工生殖技術常有迷思，以為凍卵可以避開高齡妊娠風險，實質不但避不開還得注意多胞胎風險。醫師也表示，民眾常以為人工生殖成功率100%，但醫學具有極限，別因此錯過最佳生育年齡。

★年齡增長 卵子品質下降

醫學研究顯示，隨著年齡增長，女性的卵巢功能及卵子品質會逐漸下降，使卵子不易受精、胚胎染色體異常的情況隨之增加；35歲以上孕婦流產、早產的機率較高，孕期罹患妊娠高血壓 、子癲前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，胎兒出現先天缺陷或低出生體重的機率亦跟著上升。

國健署提醒，儘管透過凍卵保存了較年輕、品質佳的卵子，身體的老化終究不會停止，高齡懷孕的風險不會因為凍卵而消失。即使卵子解凍順利受精形成胚胎並植入，後續懷孕和生產風險仍存在。

據統計資料，凍卵可能導致生育決策延後，為降低媽媽和寶寶健康風險，因此建議適齡生育最重要，就算選擇凍卵也要盡早規畫生育的時機。

不過，台北生殖醫學中心主任醫師黃馨慧表示，民眾對於人工生殖常有誤解，覺得只要進入療程後就一定會成功，因此投注許多期望。但其實醫學有其極限，只能盡力協助受孕。

人工生殖的過程就像一道又一道的關卡。黃馨慧說，每一關都會讓成功率降低一些，年紀、身體狀況、精卵檢驗結果等等，甚至植入後的著床、受孕率都會降低最後成功求子的成功率。

黃馨慧表示，臨床觀察凍卵族群以30多歲女性為大宗，而不孕症夫婦則以35歲至45歲族群為主。雖然適齡生育各界都努力推動，但年輕人大多覺得「離自己還很遠」，因此沒有妥善規畫，因此錯過。

國健署指出，根據2021年人工生殖施行結果分析報告，台灣女性使用配偶精卵之人工生殖施行試管嬰兒方式統計，植入單一胚胎之活產率為35%，植入2個、3個至4個胚胎之活產率分別為32%、29.2%及23.2%。

★植入量增 活產率恐下降

國健署表示，數據來看，隨著胚胎植入數量增加，活產率有下降趨勢。醫學實證指出，增加胚胎植入數，將導致多胞胎妊娠（雙胞胎或以上）、孕產婦發生併發症 、早產及低體重兒之機率也會增加。因此，國際趨勢鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

國健署提醒，年齡為影響生育力的關鍵因素之一，不論男女，生育力皆隨年紀增加而下降，且對胎兒健康有不良影響的機率也隨年齡提高。若夫妻有規律性生活且未避孕，經過一年以上仍未懷孕者，應盡早一起至醫療機構進行生育檢查，求助專業生殖醫學的評估與診斷，把握女性25至35歲、男性40歲前黃金生育期。