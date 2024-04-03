吃對保健食品 注意3類別 這種勿跟降血脂藥一起吃

保健食品是「吃健康」還是「吃心安」？應留意是否與本身所吃藥物有交互作用，避免影響效果；示意圖。（圖／123RF）

全球步入高齡社會，人口結構快速老化，為保養身體，許多人常吃保健食品養生。以台灣為例，台灣藥師公會全聯會副發言人、藥師王明媛表示，藥局 觀察發現，台灣人最常吃的保健食品前三名，分別是保養眼睛的葉黃素、保養關節 的保健食品，以及具有紅麴等成分的降血脂保健食品，但常不深究吃法是否正確，真的是「吃健康」還是「吃心安」？務必留意交互作用問題。

以葉黃素保健食品為例，王明媛常被民眾詢問，吃葉黃素真的能保護眼睛嗎？甚至還有人問，「我的眼睛已有白內障了，吃葉黃素會好嗎？」王明媛說，遇到已有白內障的民眾詢問，只能回答唯有手術置換人工水晶體，才能解決白內障，吃葉黃素「不可能」消除白內障，而在3C的時代，葉黃素確實能保護眼睛，延長使用年限。

但保護眼睛不能只吃葉黃素，不要用眼過度的基本護眼行為，還是必須遵守。王明媛指出，如果吃了葉黃素，但還是長時間滑手機，或在晚上關掉所有的燈使用手機，「就算是神仙來，也救不了你的視力」；吃葉黃素時，還須切記不能與高劑量、超過5000國際單位的維他命A一起吃，避免彼此產生交互作用，影響身體吸收，無法發揮保健效果。

許多人常吃保健食品養生。（本報資料照片）

王明媛指出，保養關節的保健食品，能否與其他保健食品一起吃，這沒有太多的禁忌，但已患骨質疏鬆者吃保養錢食品前，必須先詢問醫師，另須注意保養關節的保健食品必須長期吃，才能顯現效果，當購買此類保健食品時，也應充份諮詢藥師，以防花了錢，卻達不到保健效果。

尤其是新冠疫情 解封後，許多人恢復打球、上健身房等運動習慣，但可能是太久沒有運動，感覺關節有些退化、力不從心，讓吃關節保健食品的族群，年齡層有下降趨勢，過往吃該類保健食品多為60、70歲以上民眾，但現在40、50歲的族群增加，多關注關節保養等運動醫學問題。

至於具有紅麴等成分的降血脂保健食品，每到季節轉變時都為民眾首選，原因是大家都會特別注意心血管保養，但重要的是，紅麴保健食品不可與降血脂藥物、魚油一起吃，主因是降血脂藥物、魚油保健食品都是由肝臟代謝，在如此「吃太多」的情形下，將會增加肝臟負擔。

另許多民眾也會吃魚油、銀杏、輔酶Q10等，具有抗凝血功效或保護心血管的保健食品，王明媛表示，若是已在服用阿斯匹林等抗凝血劑藥物的民眾，或是本身有肝臟疾病等容易造成凝血功能異常疾病，再服用此類保健食品或具活血化瘀的中藥時，因藥效恐有加成作用，應要特別小心，且在手術前應告知醫師且停用該類保健食品，降低手術出血不止的機會。

「保健食品不是仙丹妙藥，不會令人長生不老，不應有過多的期待值。」王明媛說，但保健食品可以讓人年老後，可以維持好的生活品質，但如果保健食品吃法錯誤，輕則無法發揮效果，重則有害健康，許多民眾目前會在電商、美髮美甲店購買保健食品，但在不知自己身體條件下購買及吃保健食品仍有風險。

王明媛提醒，正在吃醫師開立的治療藥物，或有吃多種保健食品、維他命習慣的人，吃保健食品前應諮詢藥師，多加留意有無交互作用，以防危害健康。