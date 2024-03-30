我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

黑咖啡日喝1000ml 心如針刺 結果不是心臟病

游振昇
一名上班族因一天喝1000ml超量的咖啡，導致胃食道逆流；示意圖。（圖／123RF）
一名上班族因一天喝1000ml超量的咖啡，導致胃食道逆流；示意圖。（圖／123RF）

台灣台中一名40多歲男上班族，常覺得壓力大，為紓壓他把咖啡當開水喝，一天最高喝1000ml的黑咖啡。日前突然驚覺胸悶、心臟刺痛，擔心有冠狀動脈疾病，到台灣大甲李綜合醫院就診，發現有嚴重的十二指腸潰瘍及輕微的胃潰瘍，藥物治療與飲食控制，已經逐漸恢復正常。

醫師安排抽血、心電圖、超音波檢查後都正常，在醫師建議下轉至肝膽腸胃科，經過評估疑似胃食道逆流，接受上消化道內視鏡檢查，發現有嚴重的十二指腸潰瘍及輕微的胃潰瘍，並檢測無幽門桿菌感染。

大甲李綜合醫院的台中榮總肝膽胃腸科主治醫師彭彥鈞表示，患者就診時自述，胸口心臟部位會不定期的產生刺痛感，胸口也會悶痛，先前經過心臟科醫師進行相關心臟檢查，均沒有發現異狀，患者過去曾罹患食道逆流，同時表示下腹部偶有痛感，因此，進一步安排檢查。

醫師建議，喝黑咖啡提神要適量，千萬不要把咖啡當開水喝。（記者游振昇／攝影）
醫師建議，喝黑咖啡提神要適量，千萬不要把咖啡當開水喝。（記者游振昇／攝影）

胃食道逆流 引起「火燒心」

彭彥鈞表示，經過檢查，發現患者有嚴重的十二指腸潰瘍，腸壁至少有多處受到侵蝕，胃部也有輕微的發炎與潰瘍，先給予用藥治療，經過兩個多月的治療與後續追蹤，患者症狀已明顯改善。他說，有些患者胃食道逆流會伴隨胸痛，病徵與心絞痛的症狀類似，心臟造成的胸痛必須先做心臟科評估，是否需要心導管緊急治療，若經內視鏡診斷後胃食道逆流則給予藥物及用藥物、改善飲食與生活型態即可。

「心臟刺痛當下真的嚇死自己，立刻飛奔到醫院就診。」林姓患者透露，家中有三高家族病史，因此，當心臟產生刺痛感時，猶如針在刺的感受，完全不敢拖延，馬上先看心科，所幸沒相關檢查後都沒問題，才放下心中大石，但是刺痛感卻還在，經醫師建議改轉診肝膽胃腸科，沒想到，居然是胃食道逆流引起的「火燒心」心臟刺痛，進一步檢查還有十二指腸潰瘍及胃潰瘍。

他不敢再把咖啡當開水喝

林男說，他每天到公司上班，一大早便先喝黑咖啡提神，喝完再續杯，幾乎已經到了把咖啡當開水喝的模式，工作忙起來，不自覺喝黑咖啡紓壓，有時一天喝了1000ml，偶爾搭配吃甜食，長時間下來，胃食道逆流症狀加重都不自知，經過醫師診斷後，先戒斷咖啡，調整飲食與生活模式，依照醫囑服藥，經過追蹤與治療，症狀才逐漸改善，也不再有心臟刺痛。

彭彥鈞表示，患者可能工作壓力過大，情緒緊繃促使胃酸分泌，吃東西吃太快，再加上過量喝咖啡，形成壓力性潰瘍與胃食道逆流。胃酸逆流刺激胸口的食道產生灼熱，讓不少人誤認為心臟出問題，尤其咖啡、茶含有較多的咖啡因，會導致食道下端的括約肌鬆弛，更容易發生逆流，建議患者避免吃辣椒等刺激性的食物，才能舒緩病症。

咖啡 檢測 三高

上一則

媽突清冰箱丟萬年瓶罐 內行人曝1情況更恐怖

延伸閱讀

吃貨／專家：鮭魚沙拉當晚餐 有益心臟

吃貨／專家：鮭魚沙拉當晚餐 有益心臟
吃貨／若要心臟健康 這5種飲料不妨多喝

吃貨／若要心臟健康 這5種飲料不妨多喝
醫藥／憂鬱、疲勞 恐是心臟發警訊

醫藥／憂鬱、疲勞 恐是心臟發警訊
心臟裝支架他仍不戒菸 半年後險喪命

心臟裝支架他仍不戒菸 半年後險喪命

熱門新聞

英國凱特王妃透過BBC預錄的影片表示，她罹患癌症。（取材自BBC官網）

醫推敲凱特王妃可能罹患「這癌症」 40歲以上罹患機率升高

2024-03-23 05:35
隔夜便當並不是毒素的溫床，將食物放在常溫超過2小時，才是產生毒素的關鍵。（本報資料照片）

「吃隔夜便當省錢的我會死嗎？」米酵菌酸惹恐慌 專家：好好冷藏就不怕

2024-03-28 05:13
寶林茶室食物中毒案2死，人心惶惶。（本報資料照片）

隔夜飯菜加熱再吃 醫指4觀念避免食物中毒

2024-03-29 05:03
（圖／健康醫療網提供）

「便便冒2症狀」竟是腸癌第四期擴散 60歲壯男治療成功救命

2024-03-28 03:00
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，在台灣感染A型鏈球菌不太會死亡，透過抗生素能有效控制。（本報資料照片）

日本爆食人菌疫情 台大醫：肌肉被吃了籲6大族群注意

2024-03-25 19:25
腎臟病患者要按時服藥，不服偏方、不吃太鹹、多喝水，且應提高蛋白質攝取。(圖／123RF)

禁吃鹹食7年 七旬翁腎功能大逆轉

2024-03-25 02:00

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案