健走微調3動作 運動效益大升級

運動教練提醒，透過健走杖、登山杖輔助，可以幫助發揮走路「推蹬效果」。(圖／田玉笛提供)

不少人喜歡健走運動，也希望透過健走獲得更多的健康好處。運動教練田玉笛指出，對於樂齡族群來說，健走屬於低衝擊有氧運動，是一項很棒的運動。如果在健走過程微調三動作，一是運用健走杖、登山杖做輔助；二是步態要穩，腳跟、腳掌、腳底都要確實抬起、依序落地；三是上臂大幅擺動。如此運動效益自然從A變成A+。

使用登山杖 可發揮推蹬效果

田玉笛分析，美國運動醫學會建議，一個人每星期至少要累計進行150分鐘中等強度的有氧運動，對健康較有好處。健走時若手握健走杖、登山杖，可使步態更穩定，減輕脊椎、膝關節 負擔，走路獲得支撐，跌倒風險也會降低。

健走杖、登山杖的高度可依使用者的身高調整，行走時，杖的落點位於兩腳之間，再配合手部擺動，便可發揮「推蹬效果」，也就是讓人感覺更有前進動力，此時速度會提升，運動強度會增加，便可幫助達到上述美國運動醫學會建議的目標。

練上肢力量 也訓練核心肌群

田玉笛觀察到，一般人常見走路錯誤姿勢，包括踮腳走路、腳拖地或有彎腰駝背、上半身左右傾斜等問題，而這些姿勢會影響身體的重心平衡與支撐力、穩定度，也易導致脊椎、膝關節不舒服，倘若下肢肌力較不足，跌倒風險相對較高。

田玉笛提醒，健走時，走路步態一定要穩健、踏實，必須讓腳跟、腳掌與腳底全部抬起，再讓腳跟先落地，接著是腳掌、腳尖，依序落地，才能有效提升健走效益。若手臂大幅擺動，更可改善上肢力量，同時訓練核心肌群，隨著健走速度加快，心跳、血液循環也會加快，心肺功能受刺激，運動更有效率。