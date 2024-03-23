更年期如何保養？網推8招緩解停經不適 要補充1維生素

(取材自NOW健康)

更年期又稱絕經期，指女性停經前後的時期，平均發生年齡大約落在45至55歲間。這個階段代表婦女卵巢生理機能逐漸退化，通常會伴隨著月經紊亂、熱潮紅、夜間盜汗、性交疼痛、情緒焦慮、失眠 等症狀。因此，我們本次就針對「更年期保養方式」進行觀測，一起來看看有哪些訣竅能讓大家從容度過更年期吧！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「更年期保養方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的更年期保養方式。

觀察近3個月網友針對「更年期保養方式」相關話題的討論，可以發現在更年期階段，女性需要透過「健康均衡飲食」來提供身體足夠的營養。台灣國民健康署提醒，中年女性基礎代謝率會降低，飲食應該少油炸、少鹽、少糖、多纖維，建議以減少高熱量食物攝取為原則，均衡補充各類食物。

▲更年期女性應掌握上述8種保養方法，改善不適症狀。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

此外，也可以選擇黃豆製品、全穀雜糧、牛蒡等富含植物雌激素的食材，減輕更年期的不適症狀。即有網友在討論區請益「如何改善經期不適」，引起熱心網友回覆「我媽更年期的時候都會煮牛蒡味噌湯來喝」、「黃豆含有大豆異黃酮，是天然的雌激素，你可以試著喝豆漿或吃豆腐看看」、「番茄裡的GABA應該能提升睡眠品質」等。

「規律運動」同樣是網友熱議的更年期保養方式，透過每週150分鐘以上中等強度的運動，可以降低心血管疾病 發生的機率，還能讓身體釋放出多巴胺，幫助我們放鬆身心、舒緩情緒。其中，從事健走、慢跑、跳繩、爬樓梯、登山等荷重運動，還可以增加骨質密度並強健肌肉。有民眾就困擾表示「媽媽更年期感覺整個人都懨懨的」，於是發文尋求解決方法，吸引網友討論「運動會讓心情變好，接觸到戶外也會開朗很多」、「帶媽媽出去跑步、曬太陽吧，心情真的會煥然一新」，認為外出運動可以改善更年期的情緒波動。

若更年期症狀較為嚴重，則應該尋求專業醫療諮詢，醫師會依據個人狀況給予「荷爾蒙藥物」治療，利用雌激素和黃體激素改善熱潮紅、減輕更年期症狀。有網友便分享「更年期荷爾蒙失調，去看醫生開藥後就好轉很多」，引起有同樣困擾的網友討論「真的很不舒服就要去醫院，我也是吃完藥後才得到改善」、「原來可以請醫生幫忙開藥，我已經困擾好久了」等。不過，也提醒民眾切忌自行購買荷爾蒙藥物，應該先請醫生評估症狀、討論副作用後再服用。

你還知道哪些「更年期保養方式」呢？更年期是女性不可避免的歷程，如果你也正在面臨更年期的不適症狀，不妨參考看看網友熱議的保養方式，讓身體保持在更舒適、健康的狀態吧！

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