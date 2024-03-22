隆乳後該怎麼穿內衣？ 醫師教要點讓胸型更完美

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女性遇到產後胸部變形、下垂等困擾，或是天生上胸無肉，穿內衣撐不起來，許多女性希望接受隆乳手術，植入適當的假體擁有顯著的改善，穿起內衣更自信迷人。

隨著科技日益進步，現今的隆乳假體無論在美觀及功能上都有大幅提升。也因為這些義乳材質都具備極佳的延展性，醫師能夠藉由內視鏡的輔助下，以更小的切口擠進假體，術後只要24小時穿著定胸衣固定住，兩周後就能開始恢復輕微的日常活動，不再像以往需要大力、頻繁地按摩，術後的保養更輕鬆簡單，恢復期也相對縮短許多。

內衣尺寸不等於隆乳尺寸

許多女性隆乳時依照穿著的內衣尺寸和醫師做討論，但是「罩杯大小」並非乳房的真正尺寸，光是歐美和日系內衣的尺寸大不同，例如日系內衣穿著C罩杯，等同於歐美的B罩杯，且罩杯大小與胸下圍也有關係，同樣是C罩杯，胸圍32與36的乳房則有差異，因此醫師會根據個人身形與胸圍做評估和建議。

▲黛莉貝爾提供

術後穿性感內衣 何時穿最好？

術後穿著內衣大有學問，不少女性隆乳是為了讓胸型更好看更飽滿，但術後何時才能穿上集中型內衣呢？針對階段性的時間穿對內衣，才能展現黃金比例的理想胸型。

隆乳手術專家的黃昱豪醫師提到，術中剝離隆乳的空間術後需要一定穩定的程度，所以術後的定胸衣加上彈繃帶要穿24小時且至少6至8周，原因是剛放進的假體需要待在正確位置，定胸衣會協助假體上下左右固定，進而降低活動量和出血風險；而彈繃帶則提醒個人活動不宜過大，如果皮膚容易摩擦不舒服，可穿透氣背心在裡面後穿上定胸衣。

根據不同的假體，穿內衣時間點也不同：

自體脂肪隆乳：一般在術後1周可穿全罩式、無鋼圈內衣；術後3個月就可以穿正常集中型內衣。 水滴或果凍型假體隆乳：術後1-3個月穿著全罩式、無鋼圈內衣；3-6個月可開始穿鋼圈式但不能集中型內衣，罩杯建議舒適不壓迫且不宜過小；6個月之後則可穿任何喜歡的內衣款式。

假如術後6個月內需參加特殊場合活動，建議依循上述階段性穿著，不得以要穿搭集中型內衣也不能時間過久。而隆乳後的內衣款式，一定需等到乳房組織完全恢復正常柔軟度，再開始穿著，並以舒服為考量，選擇專門內衣店並有機能型的內衣款式，請店內人員協助挑選，加強美胸保養的款式，雕塑胸型讓隆乳後的上胸飽滿更圓潤。

有些款式設計水滴型鋼圈以及貼合胸型下緣及肋骨處，這種可托高集中，穿起來舒適無束縛感、讓術後胸型往中間靠攏。

如果手術升級較大罩杯的女性，內衣需選擇無痕寬肩帶，目的是提托胸部讓肩膀不痠痛，並以無痕背片彈力支撐、加高加寬的設計，側邊有高脇邊包覆，扣子三排四釦的設計，整體才能固定術後胸型，更能預防駝背，擁有更好的體態。

術後不穿內衣會下垂嗎？

有些女性隆乳假體做很大，想要不穿內衣展現胸型，會下垂嗎？黃昱豪表示，放進假體後因膠體有支撐力，可以幫助胸部的扁塌軟組織往前挺，視覺上有集中挺胸的改善，不穿內衣的時間不過長都是沒問題，但不建議為了完美體態進行大量減重 20至30公斤，因為皮膚支撐力一旦下降，反而造成下垂機率且會造成假體邊緣感明顯。

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