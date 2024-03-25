禁吃鹹食7年 七旬翁腎功能大逆轉

腎臟病患者要按時服藥，不服偏方、不吃太鹹、多喝水，且應提高蛋白質攝取。(圖／123RF)

71歲腎臟病患康先生7年前因健檢檢查出腎絲球過慮率eGFR只有49，他已是慢性腎臟病第三期，卻渾然不知，經治療後，又嚴格戒鹹食，烹調太鹹的餐館成為他拒為往來戶，現在他的eGFR已回升到85。

彰化醫院副院長陳殷正說，很多病患已很嚴重、甚至要洗腎了，才發現自己有腎臟病。初中期、甚至是後期的腎臟病患，因為身體沒有很明顯的不舒服，以致延誤就醫。

陳殷正說，其實高血壓 、或容易累等，都可能和腎功能變差有關，腎絲球過慮率eGFR低於60就不合格，最好能定期篩檢，及早治療，才是確保腎臟健康的關鍵。

康先生有高血壓及高血脂病史，7年前的健檢發現腎絲球過慮率eGFR只有49，治療期間降血壓等藥都按時吃，每天至少喝1500cc的水，太鹹的東西不吃，如鹹魚、豆腐乳等絕對不碰，幾年來eGFR已緩步上升至85，可說完全逆轉。

62歲楊女士5年前健檢驗出eGFR只有30，已是第四期腎臟病，她說，年輕時常腰痠背痛，她懷疑是吃太多類固醇傷腎，後來她按時服藥，不服偏方、不吃太鹹、多喝水，高普林及高鉀類的東西也是少吃，治療後eGFR也回到46。

腎臟科主任蔡旻叡說，很多臨床個案顯示，明明腎功能已經很差了，病患卻沒有任何感覺，但其實腎臟病的風險因子與三高 息息相關。

陳殷正說，輕中度患者只要及早發現治療，都可以延緩腎功能惡化，即使是中重度者，透過積極用藥及飲食控制，也能避免走到洗腎地步。