春天溫差大 清晨這時間好發心血管疾病 腦中風危險增

（圖／NOW健康提供）

春天的氣溫變化多端，早晚溫差大，忽熱忽冷的天氣型態，尤其容易造成血管收縮異常而導致血壓波動，增加心血管疾病和急性腦中風 發作的機會。大腦中樞受損可能造成身障失能、失智等嚴重症狀，因此中風後及時處理與預防便相當重要。

缺血性腦中風居多 約占8成

腦中風可概分為缺血性腦中風和出血性腦中風2大類，其中缺血性腦中風最常見，缺血性患者占8成，出血性占2成。台南惠民診所陳效衡醫師指出，缺血性中風包括發生血管栓塞的急性腦中風，以及有時會先出現短暫性的缺血性腦中風，又稱「小中風」；出血性中風則是血管突然管破裂，引發血塊壓迫腦部影響供血，導致腦細胞缺氧進而造成全身症狀。

當腦中風發作時，必須緊急送醫進行電腦斷層搭配注射顯影劑，以判別腦中風的類型。一般來說，缺血性腦中風若能在發作後黃金3小時內就醫，經評估使用靜脈血栓溶解劑治療，可增加復原機會，大幅降低後續造成失能症狀的機率；超過3小時，腦細胞缺氧時間過久、壞死，容易造成永久性症狀，必須進行長期復健，通常腦中風病發後的6個月是復健的黃金期，配合治療運動能力恢復較快。

血管栓塞引發的腦中風 醫：與三高 密切相關

陳效衡醫師表示，血管栓塞引發的腦中風與三高密切相關，高血壓 、高血脂和高血糖以及肥胖，會因為血管中堆積過多膽固醇容易引起血栓、血液流動不順暢；高血糖會使血管壁發炎、受損，引起動脈粥狀硬化，致使血管管徑愈來愈狹窄；長期高血壓容易使得血管壁增厚，逐漸硬化失去彈性。此外，抽菸、酗酒也會造成心血管硬化或收縮不佳，尤其年長者血管趨於老化、脆弱，罹患腦中風的風險也會增加。

而血管栓塞引起的腦中風，因局部血液循環不足，使腦內局部受到壓迫，進而產生傷害，因此腦中風與血液循環不良有一定的關聯性。暫時性缺血性中風多半會於1、2小時內恢復，主要與小血管短暫阻塞、血流不暢有關，往往會被忽略，但這恐是急性腦中風發作前的重要警訊，不能掉以輕心。

由於腦中風常來得突然，但仍有辨識的徵兆可循，民眾可牢記「FAST（快速）」口訣：

▸Face（臉）：嘴巴是否對稱（有無歪斜）。

▸Arm（手）：單側手腳麻木無力。

▸Speech（說話）：突然說話不清楚。

▸Time（時間）：趕緊就醫。

簡言之「臉歪手垂大舌頭記下時間快送醫」，掌握黃金3小時治療，能減少失能與死亡風險。此外，若出現單眼或雙眼突然視力模糊、突然舉步維艱失去平衡和不明原因的劇烈頭痛，應特別提高警覺，也有可能是中風前兆。陳效衡醫師解釋，如果血管堆積膽固醇、加上彈性不佳，當血壓飆升，血管一收縮，有可能就立即阻塞、血管破裂，造成猝死或腦中風，年紀愈大血管硬化度愈高，有人可能打麻將胡牌一高興，血壓瞬間飆高就中風了。研究指出，寒冷冬天的清晨5時是心血管疾病好發時間，建議穿著襪子保暖、床旁放置1杯水，半夜起床和晨起時喝1口，有助促進血液流動。

陳效衡醫師強調，日常飲食少油鹽甜，多食抗氧化蔬果，避菸酒，穩定控制三高，糖化血色素控制在6以內，低密度膽固醇則控制在110以下，平日補充銀杏萃取物、維他命B群，增加血管保護力，防範中風發生。林澤輝藥師則提醒，生活作息規律、適度運動，執行533運動法則：1週運動5天、每次至少30分鐘、每次心跳130以上，少吃反式脂肪，喝足水分，適時到戶外踏青呼吸新鮮空氣，皆有益於身心健康。

# 首圖來源／陳效衡醫師提供

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