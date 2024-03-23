「類鴉片藥品」5大副作用 噁心嘔吐最難受

半數使用「類鴉片藥品」的患者，會出現副作用；示意圖。（圖／123RF）

嗎啡、吩坦尼等用於控制中度至重度疼痛的作用劑，也被稱為「類鴉片藥品」，有超過一半的人，至少會面臨便祕 、噁心或嘔吐、搔癢、鎮靜和口乾等副作用的其中一種，病患應隨時注意與主治醫師討論，用藥過程中的生理狀況，並遵照醫囑，勿自行停藥或增加劑量。

衛福部食藥署指出，「類鴉片藥品」具有欣快感與耐受性，在劑量逐漸增加後，許多人擔心是否會有成癮風險，食藥署指出，成癮大多源自於不正確的使用，在治療過程中，醫師會以患者個人狀況作為評估，謹慎增加或逐步減少劑量，以達到防止成癮的效果。

食藥署提醒，這類藥品的強藥效，來自於它同時影響到許多不同的生理過程，過程中難以明確區分好壞，導致副作用往往廣泛而棘手，有超過一半的人會發生便祕、噁心或嘔吐、搔癢、鎮靜和口乾等副作用的其中一種。

1、便祕「最常見」：

由類鴉片藥品引起的便祕，無法藉由飲食方法改善，且一旦產生，腸道功能很難恢復到用藥前的狀態，所以常在治療一開始，就併用兩種以上的緩瀉劑。

2、噁心嘔吐「最無法忍受」：

嘔吐常和治療過程的其他因素，如使用化療藥物有關，所以醫師會根據患者的疾病表癥，選擇不同的止吐藥，但止吐藥無法帶來預防的效果，只能予以緩解。

3、搔癢：

使用如吩坦尼這類親脂性的類鴉片藥物，很容易會發生搔癢症狀，且女性的發生率較高。

4、鎮靜：

鎮靜容易造成駕駛或操作機械的風險，尤其是初次服用者，通常會在用藥幾天後改善，不過如果持續太久，會造成生理與心理疲倦，建議輪換使用不同的類鴉片藥品。

5、口乾：

缺乏唾液可能會造成說話、咀嚼與吞嚥困難，甚至會因為細菌孳生，造成牙齦發炎與牙周病，可以多攝取水或不含糖的電解質等水分，同時搭配保濕型漱口水與人工唾液，也要避免使用含咖啡 因、酒精和菸草等導致惡化的產品。

食藥署提醒，醫病間的溝通合作，是評估類鴉片藥品療程的最重要模式，患者應隨時與主治醫師討論用藥過程中的生理狀況，並遵照醫囑，勿自行停藥或增加劑量，才能確保用藥安全。