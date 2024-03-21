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心臟裝支架他仍不戒菸 半年後險喪命

記者黃寅
醫師提醒，三高族群如上缺乏規律運動、吸菸，以及飲酒過量等，就會大幅增加心臟病與中風機率；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，三高族群如上缺乏規律運動、吸菸，以及飲酒過量等，就會大幅增加心臟病與中風機率；示意圖。（圖／123RF）

一名46歲司機近年每天工作10多小時，常靠抽菸提神，半年前因胸悶、易喘症狀急診，檢查出多條血管嚴重阻塞，雖放了支架，但他仍難以戒菸，後來又因血管栓塞緊急就醫，醫療團隊為他施以動脈繞道手術才讓他撿回一命。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，心血管疾病高風險群逐年增加，主因多為三高加上缺乏規律運動、肥胖、吸菸，以及過量飲酒等，大幅增加心臟病中風機率。

患者說，五年前開公司創業，為了能多賺錢，只要有工作就會包下來，經常才剛剛回到家準備休息，就接到派工電話，立刻又出門上工，最長曾一天18小時都待在工地，前後維持好幾年，每次在工地都靠抽菸提神與打發時間，最少每天都二至三包菸以上，於是開始出現胸悶、胸痛、容易喘等症狀。

台灣亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟說，患者去年中就查出左冠狀動脈及左前降支血管約有95％以上嚴重阻塞，有極高的猝死風險，當時即曾建議開刀治療，但患者排斥，因此改置放塗藥支架暫時解圍，沒想到去年底又掛急診，發現原本已經打通的血管又塞住了。

心臟外科主任劉殷佐說，一旦冠狀動脈發生狹窄、阻塞症狀，心臟無法獲得足夠氧氣及養分，就是典型的「缺血性心臟病」或「冠狀動脈心臟病」，必須藉透過外科手術。因此，先從患者腿上的大隱靜脈或內乳動脈、手臂動脈等處取出一段血管，再從主動脈弓繞過阻塞的部位，接到狹窄阻塞的冠狀動脈上，增加心臟血流供應、改善心肌缺氧，進而改善心臟功能。

醫師提醒，治療心肌梗塞是跟時間賽跑，在患者到院60至90分鐘內進行緊急冠狀動脈氣球擴張術，把握搶救心肌梗塞的黃金治療時間，術後也安排心肺復健中心加強恢復心臟功能，以盡快提升生活品質。

心臟病 中風 三高

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