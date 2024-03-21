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17歲吸菸 42歲糖尿病+心臟病纏身

記者鄒尚謙
研究統計，只靠意志力戒菸成功率約為5至10%，結合專業醫事人員協助，成功率可達30%；示意圖。（圖／123RF）
研究統計，只靠意志力戒菸成功率約為5至10%，結合專業醫事人員協助，成功率可達30%；示意圖。（圖／123RF）

吸菸不僅會造成肺部疾病，也會讓糖尿病況加劇。17歲開始吸菸的楊先生，42歲就有第二型糖尿病、肺損傷加上心血管疾病，直到某天突然呼吸不過來，被送往急診救回後才痛定思痛，決定戒菸。台灣國健署菸害防治組長羅素英表示，癮君子常為了家人而戒菸，但通常失敗在「環境」，因此找朋友一起戒菸，成功率更大。

羅素英表示，研究指出，吸菸不僅是慢性心血管疾病的危險因素，也可能導致中風或心肌梗塞，並影響葡萄糖耐受性和高密度膽固醇（HDL-C）濃度。糖尿病患者吸菸，除了增加死亡率外，還會加劇糖尿病併發症及影響血糖控制。

戒菸三個月 血糖獲改善

美國疾病管制中心（CDC）指出，除了可以降低罹患心血管疾病的風險，戒菸還能降低因中風而死亡的風險，戒菸後體內高密度膽固醇（HDL-C）濃度也能快速改善；另有研究指出參與戒菸計畫之第二型糖尿病患者，三個月內血糖控制和心血管代謝疾病之危險因子皆獲得改善。因此，「戒菸」也是做好心血管疾病及慢性病照護的重要因素之一。

42歲的第二型糖尿病友楊先生，因長期吸菸而健康狀況每況愈下。高雄長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師陳永年表示，楊先生從高中17歲開始吸菸，長期下來不僅對肺部造成嚴重損害，30多歲就罹患了糖尿病，更因為吸菸導致病情加重，時常感到虛弱和疲倦，血糖控制也難以穩定。

胸痛送急診 下決心戒菸

陳永年說，即使楊先生家人、朋友們都不斷勸他戒菸，但總是難以戒除菸癮，直到一天，楊先生突然發現自己的呼吸不過來，且胸口劇痛不已，緊急被送往急診室，經過急救後脫險，但吸菸已造成嚴重心血管問題，如果不立即戒菸，將會對生命造成極大的威脅，楊先生終於下定決心戒菸；透過戒菸計畫和醫生的指導，他成功地擺脫了菸癮，並開始積極管理糖尿病，重拾健康的生活。

「戒菸至少要五年，心血管疾病風險才會降到接近一般人。」陳永年表示，與楊先生類似的個案並不少，許多吸菸者都是病況到送入急診後才查出心血管疾病，通常都是心臟冠狀動脈出問題，且嚴重到心電圖就能看出心肌缺血的狀況。

老菸槍不改 慢性病上身

台中榮總新陳代謝科醫師傅家保表示，臨床上很多病人專注在控制好三高的數值，卻未改變吸菸的行為，後續還是會發生心肌梗塞、中風或功能退化情形。當他看診遇到病歷上有註記吸菸的病人，就會特別詢問他們是否仍吸菸，並且提醒戒菸的重要性以及對預防慢性病的好處，雙管齊下的控制疾病風險和戒除吸菸的危害。

安泰醫院腎臟科醫師劉承恩說，從事戒菸服務以來，「幫助那些被菸所綑綁的癮君子，鼓勵他們為了家人和自己的健康而努力，適時透過諮商和藥物的雙重支援，見證患者吸菸量逐漸降低的成就，甚至完全戒菸，讓我深感滿足，同時也更加堅定地投入戒菸領域。」

專業協助 戒菸成功率30%

羅素英說，據文獻指出，僅靠意志力戒菸成功率約為5至10%，然而結合專業醫事人員協助戒菸成功率可達到30%，高出至少三倍。失敗的7成民眾大多都是因為身邊朋友遞菸等因素導致，因此建議癮君子找朋友一起來戒菸，可大幅提升戒菸成功率。

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