我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

夫妻不和 洛城男連開20槍殺4兒女和岳母

女性睡不好未就醫 心血管風險增

中央社台北電

台灣睡眠醫學學會最新調查發現，2/3女性睡不好，但逾8成未就醫，增加睡眠呼吸中止症上身風險，進而導致心血管疾病發生，小心打鼾、頭痛、肥胖等症狀，更年期後女性更要留意。

每年3月15日是世界睡眠日，台灣睡眠醫學學會理事長周昆達在衛教記者會前接受媒體聯訪時指出，2大睡眠疾病包括失眠跟睡眠呼吸中止症（OSA），對健康、心靈跟生活品質都有很大影響。

周昆達表示，雖然男性罹患睡眠呼吸中止症機率較女性高，但如今台灣女性人口已達到一半以上，女性睡眠問題不容忽視，且隨年齡增加，盛行率也會跟著逐漸攀升。

台灣睡眠醫學學會在今年2月15日到21日期間，針對605名30歲以上女性進行網路調查，結果高達2/3對自己的睡眠品質感到不滿意，然而面對睡眠問題，卻有超過8成女性未尋求醫生診斷或進行睡眠檢測專業醫療介入。

台大醫院睡眠中心醫師李佩玲簡報說明，許多因素均可導致睡眠障礙，女性尤其會因荷爾蒙波動或更年期等生理變化而受影響，因為女性荷爾蒙有保護上呼吸道肌肉張力的效果，更年期、停經後，失去這樣的保護力，女性罹患OSA的比例慢慢增高。

男性OSA多半表現在呼吸道症狀，李佩玲表示，至於女性OSA特點首先比男性更多是低度呼吸，臨床表現包括頭痛、感覺睡不飽、情緒的憂鬱、焦慮，以及肥胖等，複合疾病如患多囊卵巢症、甲狀腺機能低下等，也會提高女性OSA風險。

李佩玲提醒，睡眠呼吸中止症不僅可能導致女性在意的皮膚狀況惡化和加速衰老，還會累積體內廢物，引發器官和血管發炎及受損，進而提高心臟病中風、高血壓和肥胖等疾病風險，形成惡性循環，若有前述症狀建議就醫。

心臟病 中風 檢測

上一則

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

延伸閱讀

女性更年期不適 恐影響工作 專家籲「改變職場4作為」

女性更年期不適 恐影響工作 專家籲「改變職場4作為」
睡覺打呼是健康警訊 醫曝2特徵：「這類人」中風機率飆4倍

睡覺打呼是健康警訊 醫曝2特徵：「這類人」中風機率飆4倍
更年期症狀「視同障礙」 英國新規定：雇主不可職場歧視

更年期症狀「視同障礙」 英國新規定：雇主不可職場歧視
研究8國近億人接種結果 新冠疫苗略增神經、心血管問題

研究8國近億人接種結果 新冠疫苗略增神經、心血管問題

熱門新聞

早餐為我們開啟美好活力的一天。（Pexels）

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

2024-03-13 19:15
使用不鏽鋼餐具應具有耐碰撞、耐酸鹼、耐熱等特性，避免把重金屬吃下肚；示意圖。（圖／123RF）

不鏽鋼餐具 或致錳中毒？

2024-03-06 01:00
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

2024-03-08 00:00
一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解。（示意圖／聯合報系資料照片）

為何每天用牙線還蛀牙？ 過來人曝關鍵：刷再乾淨都一樣

2024-03-09 01:55
巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

巧克力也可以吃得健康 但要懂得如何挑選

2024-03-08 01:00
漫畫大師鳥山明驟逝，享年68歲。（取材自七龍珠官方X帳號@DB_official_jp）

鳥山明急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意一事

2024-03-08 05:21

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全