下背痠緊…腰薦椎退化性關節炎 「日常9改變」避免惡化

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

腰薦椎是骨關節 系統的一部分，其獨特性在於彎曲活動外，也承載身軀的重量。如同身體其他系統，骨關節系統亦會隨年齡退化，腰薦椎也不例外，在反覆性物理機械性運動下，腰薦椎體會產生結構性變化。

重要腰薦椎 退化性關節

腰薦椎體結構性變化則會造成功能性的影響，主要是被包覆在腰薦椎體內的神經血管組織因結構性變化(諸如：黃韌帶肥厚、骨關節肥厚)受壓產生各種症狀，在感覺部分會有下背疼痛、肢體疼痛、或是痠緊、僵直等不適感，在運動部分，則是腰部下背或受壓部位肢體無力。

腰薦椎退化性關節炎是一不可逆的退化過程，影響因素極其複雜且難以量化，以生命進展部分觀點而言，甚至不算是疾病，但有症狀的腰薦椎退化性關節炎確實對患者生活品質產生重大影響，患者活動力因而下降，間接影響了健康。

先採保守治療 效果不佳建議手術

台灣台北市立聯合醫院中興院區神經外科主任馮睿哲指出，多數腰薦椎退化性關節炎的病人在接受幾種非手術性的保守療法：臥床休息、藥物治療、牽引治療、局部熱敷與按摩、射頻燒灼和神經阻斷藥物等輔助治療皆能獲得改善，若是保守療法不能奏效時，才會考 慮手術治療。

日常生活起居9個改變 避免症狀惡化

馮睿哲主任建議患者之日常生活起居可做以下改變，亦有助於症狀緩解與避免惡化。改變方法：

1.床鋪應軟硬適中，最好是在木板床上加鋪一個薄墊。

2.臥床姿勢：仰躺時，雙膝下方置放枕頭，如為側躺，髖關節與膝關節宜彎曲，並在兩膝間加放一個枕頭。

3.起床方式：由仰躺時先將兩腿彎曲，翻身側臥，將雙腳移到床下，用雙手用力將上半身撐著坐起。

4.上床方式：先坐在床沿，用手向旁撐著，慢慢向床邊躺下，再將下肢彎曲移到床上，成側臥狀，再翻身仰臥。

5.不可坐太柔軟之沙發或無靠背之座椅，坐時上身保持垂直坐下，先坐在椅子邊再靠椅背，並保持上身垂直。

6.要從椅子站起來時，先將臀部移至椅子邊，足移到髖關節的正下方，保持上身垂直地面而後站立。

7.走路時應抬頭挺胸，保持上半身垂直地面。

8.避免彎腰取物，如欲拾取地上物，應蹲下撿取。

9.避免背負重物。

【本文授權轉載自健康醫療網】