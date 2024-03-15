上班族每日久坐6小時超容易胖 簡單3招幫助甩肉
根據2月29日發表在刺胳針（The Lancet）醫學期刊的一項分析，全球有超過10億人患有肥胖症，包括兒童，青少年和成人，成為許多國家最常見的營養不良形式。
CNN報導，這項分析的主要作者、倫敦帝國理工學院教授艾沙堤（Majid Ezzati）在記者會上表示，此一驚人的統計數據比預期的要早出現，很大程度上是由於低收入和中等收入國家營養不良以體重不足呈現的形式，已迅速轉變為肥胖形式。分析預測，到2035年，世界上一半以上的人將超重或肥胖。
此外，世界衛生組織（WHO）指出，久坐與心血管疾病、癌症、第二型糖尿病發生率息息相關。
以台灣為例，台灣國健署統計發現，18歲以上人口身體活動不足率達47.3%，平均每天坐著時間長達6小時；另據台灣教育部體育署調查顯示，許多人通常會以工作太累、懶得運動、因為工作沒有時間等原因不去運動。
台灣國健署提供三招讓上班族平時能增加身體活動：
1.少搭電梯：可以走樓梯就不要坐電梯，也可以從步行走上幾層樓後再搭乘電梯，慢慢增加身體活動量。
2.多走路、騎單車：外出或上下班多利用腳踏車，或提前一站下車步行。
3.做健康操：在上班期間，上午及下午各做15分鐘健康操、毛巾操或是伸展操，累積30分鐘身體活動量。
兒童肥胖也是不可忽視的問題，專家提醒，兒童肥胖可能造成睡眠呼吸中止症、性早熟、身高和體重的不正常發展，高血壓、糖尿病等心血管疾病的風險也會提早發生，由於超過70%成年後會繼續肥胖，甚至有較高的死亡風險，不可忽視肥胖對孩童成長造成的阻礙。
家長若欲幫助兒童減重，需從家庭的飲食、健康生活習慣等下手，必要時可諮詢醫師，並透過藥物輔助。
專家表示，減重藥物皆為處方藥，切勿使用來路不明之藥物，不透過網路購買用藥，避免使用到偽藥或劣藥。
減重藥物應讓醫師評估後開立處方，由藥師調劑。
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