上班族每日久坐6小時超容易胖 簡單3招幫助甩肉

工作太忙沒時間運動，或時常久坐的人，都容易造成肥胖症；示意圖。（圖／123RF）

根據2月29日發表在刺胳針（The Lancet）醫學期刊的一項分析，全球有超過10億人患有肥胖症，包括兒童，青少年和成人，成為許多國家最常見的營養不良形式。

CNN報導，這項分析的主要作者、倫敦帝國理工學院教授艾沙堤（Majid Ezzati）在記者會上表示，此一驚人的統計數據比預期的要早出現，很大程度上是由於低收入 和中等收入國家營養不良以體重不足呈現的形式，已迅速轉變為肥胖形式。分析預測，到2035年，世界上一半以上的人將超重或肥胖。

此外，世界衛生組織（WHO）指出，久坐與心血管疾病 、癌症、第二型糖尿病發生率息息相關。

以台灣為例，台灣國健署統計發現，18歲以上人口身體活動不足率達47.3%，平均每天坐著時間長達6小時；另據台灣教育部體育署調查顯示，許多人通常會以工作太累、懶得運動、因為工作沒有時間等原因不去運動。

台灣國健署提供三招讓上班族平時能增加身體活動：

1.少搭電梯：可以走樓梯就不要坐電梯，也可以從步行走上幾層樓後再搭乘電梯，慢慢增加身體活動量。 2.多走路、騎單車：外出或上下班多利用腳踏車，或提前一站下車步行。 3.做健康操：在上班期間，上午及下午各做15分鐘健康操、毛巾操或是伸展操，累積30分鐘身體活動量。

兒童肥胖也是不可忽視的問題，專家提醒，兒童肥胖可能造成睡眠呼吸中止症、性早熟、身高和體重的不正常發展，高血壓、糖尿病等心血管疾病的風險也會提早發生，由於超過70%成年後會繼續肥胖，甚至有較高的死亡風險，不可忽視肥胖對孩童成長造成的阻礙。

家長若欲幫助兒童減重 ，需從家庭的飲食、健康生活習慣等下手，必要時可諮詢醫師，並透過藥物輔助。

專家表示，減重藥物皆為處方藥，切勿使用來路不明之藥物，不透過網路購買用藥，避免使用到偽藥或劣藥。

減重藥物應讓醫師評估後開立處方，由藥師調劑。