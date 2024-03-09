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眼睛脹痛、發紅是青光眼發作？ 有6大症狀應儘速就醫

NOW健康 連珮妤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

青光眼是由於眼壓異常而導致視神經萎縮的眼疾，根據世界衛生組織（WHO）統計，其更是全球致盲的第2大主因。青光眼究竟會伴隨哪些症狀？又會為患者的生活帶來什麼不便之處呢？本篇文章將為你整理。

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「青光眼症狀」話題的網路聲量表現，帶你了解網友熱議的6大青光眼症狀排行。

「眼睛脹痛」勿輕忽應及早就醫檢查 6大青光眼症狀這裡看

觀察近3個月內網友針對「青光眼症狀」相關話題的討論，可以發現「眼睛脹痛」是民眾最常提及的症狀。不少網友都有過「眼睛有壓迫感、脹脹的不舒服」、「久看手機覺得肌肉緊繃，眼睛有明顯脹痛感」的經驗，部分人卻在就醫時才驚覺這可能是青光眼的跡象。

有醫師表示，長時間盯著3C產品，甚至太過專心以致忘記眨眼，都可能造成眼睛乾燥、肌肉緊繃而出現脹痛感，建議網友「減少近距離用眼」，也有人補充及時就醫的重要性「有疑似症狀建議定期追蹤」、「有眼壓偏高情形請不要擅自停用眼藥水」，認為越早發現就越早治療，不必過度消極或焦慮。

▲網議TOP6青光眼症狀。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

你是不是也有過滑手機滑到一半，突然覺得視力模糊的經驗呢？「突發視力模糊」也是青光眼的熱議症狀之一，當長時間過度用眼而未充分休息，或是沒有攝取足夠的營養時，就可能造成急性青光眼發作，使眼睛「焦距調節」的功能暫時降低，產生視線模糊而無法看清東西的情形。

而專家也提出在家自行初步檢測眼睛狀況的方法，「遮住一隻眼睛，另一隻眼睛依序往鼻梁上方、下方、外側上方以及外側下方看，如果覺得有點模糊，可能不是眼鏡度數不夠的問題，而是早期青光眼」，並再次呼籲應及早前往眼科檢查。

眼睛發紅也可能是青光眼所致 延後就醫恐造成病情惡化

另一項經常伴隨青光眼出現的症狀是「眼睛發紅」，不過由於這項症狀在日常生活中頗為常見，因此經常被忽視，專家就指出，青光眼急性發作時，患者的眼壓會快速升高，導致结膜充血，若拖延就醫治療的時間，恐怕會導致青光眼惡化。

青光眼是一種不可逆、漸進性的疾病，因此盡早發現病症並及時治療十分重要，特別是高風險族群如有家族病史的民眾，以及高度近視、高血壓與糖尿病的患者，皆應定期檢查眼壓及眼底，預防青光眼「纏上身」。

【本文授權轉載自NOW健康

檢測 高血壓 WHO

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