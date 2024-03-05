產後乳腺發炎痛不欲生？ 中醫傳授妙招助緩解不適

（取材自NOW健康）

新手媽媽們迎接寶寶後關卡不少，現今社會大多鼓勵女性哺餵母乳，然而，餵母乳並不是1件容易的事情，若是乳腺阻塞、乳頭因為寶寶含乳不正確有破皮導致細菌入侵，或者是錯誤的乳房按摩，都可能會造成乳腺炎。乳腺炎常見症狀包含單側乳房可觸及硬塊、按壓疼痛、膚表紅腫發熱，甚至進一步會發燒或造成乳房附近的淋巴結腫大，若不趕緊治療還可能會形成膿瘍。

乳腺炎在中醫典籍中稱之為「乳癰」，以經絡走向來說，乳頭屬足厥陰肝經、乳房屬足陽明胃經，病因通常和肝氣鬱結、胃熱雍盛有關。產後許多婦女因為身體變化很大，同時睡眠也無法充足，導致心情鬱悶形成肝氣鬱結，若又加上親餵不順利或擠出排空不暢，就可能會使得乳汁淤積成塊。

此外，部分產後婦女可能未注意飲食，吃到比較多高油高脂的食物或吃得太補，形成胃熱壅盛，乳汁就會變得較為濃稠，也容易形成硬塊導致阻塞。康涵菁中醫師說明，中醫治療上多用疏肝理氣或是清理胃熱，搭配通乳散結的方法，若為輕度阻塞，可使用柴胡疏肝湯加以治療，而如為已阻塞化膿者，則可使用托裡消毒散或是十味敗毒散，另外，可視情況加上蒲公英、瓜簍實、牛蒡子、路路通和王不留行等單位藥，或是搭配芒硝外敷幫助消腫。西醫治療方面針對輕微的乳腺炎可用抗生素治療，嚴重的話需要開刀將膿引流出來，而中醫針對患者初起乳房出現小硬塊，則會透過按摩穴位或服用茶飲，幫助乳腺保持暢通，康涵菁中醫師建議民眾可自行按壓太衝穴、膻中穴跟少澤穴這3大穴位。太衝穴屬肝經穴位，位於第1、2腳趾骨交接的凹陷處，具有疏肝理氣、消除乳房鬱結的功效；膻中穴屬任脈穴位，位於身體正中線兩乳中間，可緩解胸悶胸痛與疏通乳腺；少澤穴屬小腸經的井穴，位於小指指甲角尺側1分處，可快速減輕乳房脹痛與發炎。

除了可透過服用中藥與按摩穴道，緩解乳房脹痛與發炎等症狀外，各位媽媽們不妨也可透過飲用通乳散結茶，改善相關症狀，以下為其所需材料、作法、常見功效與禁忌：

通乳散結茶

1.材料：蒲公英30g、青皮12g、浙貝母12g。

2.作法：將上述材料洗淨後以清水煎煮後放溫涼服用。

3.功效：蒲公英入肝經及胃經，有清熱解毒、消腫散结之功，配合青皮和浙貝母可達疏鬱通乳的作用。

4.禁忌：若後續仍需哺乳不可久服，否則容易退奶。

要預防乳腺炎的首要任務，就是要防止乳腺阻塞，除了應定時排空乳汁外，平常不要穿太緊繃的內衣，哺乳前可先稍微活動肩頸，不僅可放鬆肌肉，也能夠緩和情緒，並且可聆聽輕巧的音樂，有助保持心情的愉悅。此外，開始親餵前需注意乳房及手部的清潔，同時也要留意寶寶的口腔衛生，以及其含乳是否正確避免拉扯或啃咬，以防細菌侵入。

當乳房出現小硬塊時，可先以手擠奶排出前緣乳汁後，再輕輕推按硬塊，採取由外往中心的方向。若是皮膚脹痛明顯時，則可在哺乳或擠奶後冷敷乳房，不過，要小心避開乳頭乳暈處，以免降低噴乳反射，另可請教醫師如何以正確的方式親餵寶寶，也能快速疏通阻塞的乳腺。

飲食方面除了應避開高油脂食物外，倘若已出現硬塊塞奶，還需先減少像是黑麥汁、花生豬腳、豆漿等發奶食物的攝取量，另外，也可適當補充卵磷脂，並且多喝水，幫助乳化脂肪酸，降低母乳濃稠度，若乳腺發炎較為厲害，也須避免吃得過於滋補，以及避開辛辣物和酒類。康涵菁中醫師提醒，假使乳房腫塊仍持續不消，甚至擴大範圍，並且出現疼痛難耐及發燒，建議應及早就醫為佳。

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