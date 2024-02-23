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元宵湯圓4顆熱量等於1碗飯 營養師提供熱量表避開雷區

記者江婉儀／新北即時報導
元宵節將屆，家家戶戶賞花燈吃湯圓，食藥署舉行記者會，呼籲購買或製作湯圓，注意食品包裝過敏原標示，選用符合規定的食用色素，當個聰明的消費者，才能守護自身食品安全，與家人快樂安心慶元宵。（記者曾吉松／攝影）
元宵節將屆，家家戶戶賞花燈吃湯圓，食藥署舉行記者會，呼籲購買或製作湯圓，注意食品包裝過敏原標示，選用符合規定的食用色素，當個聰明的消費者，才能守護自身食品安全，與家人快樂安心慶元宵。（記者曾吉松／攝影）

每到元宵都要吃湯圓，年近75歲的吳奶奶患有第二型糖尿病，前幾日感到有些頭暈，血糖值飆升至200，經門診詢問，發現是因元宵節將至，煮紅豆湯跟湯圓給孫子們吃，忍不住多吃一點。營養師提醒，糖尿病患者應選擇吃無餡湯圓，避免血糖升高，湯圓、元宵都是澱粉，4、5顆熱量等於1碗飯，要適量食用。

衛福部台北醫院營養師朱姵穎分享，元宵與湯圓都是糯米粉裹內餡，吃多了容易造成腸胃過大負擔，湯圓熱量不低，若一位50公斤的民眾食用四顆芝麻湯圓的熱量，估計也需要快走1小時又8分鐘才能消耗掉熱量，騎腳踏車則需1小時又33分鐘才能消耗掉。

朱姵穎也提供市售湯圓比較表，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相當於一碗飯，民眾吃湯圓也要留意熱量攝取，若當餐有吃湯圓，可將湯圓代替為主食，避免額外攝取其他碳水化合物食品，就能減少澱粉、熱量攝取過多。

煮鹹湯圓時可增加蔬菜攝取，例如茼蒿、香菇、小白菜等，並以洋蔥、昆布等蔬菜湯底取代大骨或油蔥酥爆香的高湯底，減少油份與熱量攝取，飯後也可站起來輕鬆走走，幫助消化。

胃腸消化功能不佳者，則應細嚼慢嚥並淺嚐即止，避免因消化不良，產生胃痛、胃脹、胃食道逆流等狀況。三高患者要經常控制均衡飲食，尤其是糖尿病者，建議選擇無餡湯圓，搭配代糖或是無糖紅茶、玫瑰茶或豆漿，或是搭配枸杞、桂圓或薑汁攝取，用來代替傳統甜湯。

另外，朱姵穎推薦可自行製作低磷低鉀的水晶湯圓，主材料可挑選以低氮澱粉為主的樹薯粉、西谷米粉，內餡可選擇搭配紫心地瓜、黃心地瓜、紅心地瓜等，並選擇無糖沾粉，糖尿病、洗腎病人都可以吃，但也都要避免食用過量。且家中若有長輩、小孩或吞嚥困難者，家裡煮湯圓可善用蓮藕粉﹑地瓜粉將湯汁芶芡，並且在食用湯圓前，先將湯圓剪成小小塊，能方便吞嚥、降低嗆、噎到的風險。

衛福部台北醫院營養師朱姵穎提供市售湯圓比較表，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相...
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提供市售湯圓比較表，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相當於一碗飯。（部北提供）

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