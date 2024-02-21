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養成「好視力」 這些護眼食物不可少

許紋銘／好心肝診所特聘專任眼科醫師、台北醫學大學眼科兼任教授
維持眼睛健康所需基本物質，包括蛋白質、脂肪、澱粉、水、氧氣；部分果實也有護眼效果。（圖／123RF）
維持眼睛健康所需基本物質，包括蛋白質、脂肪、澱粉、水、氧氣；部分果實也有護眼效果。（圖／123RF）

眼睛是靈魂之窗，但現代人「機不離身」，長時間看螢幕、滑手機，可能會造成眼睛疲勞、影響視力。要保養眼睛，食物及營養素補充也是護眼方法之一，像鮭魚及鮪魚等深海魚、胡蘿蔔、青花菜、雞蛋等天然食材都是不錯選擇；中藥材決明子、丹參、枸杞，以及藍莓等果實食補，也能吃出好眼力。

好視力需眾多營養素

維持眼睛健康所需基本物質，包括蛋白質、脂肪、澱粉、水、氧氣；至於護眼營養素，則有維生素A、C、E，礦物質如鋅、硒，還有葉黃素、花青素、蝦紅素及DHA等四種不可或缺的特殊營養素，這些營養素可健全眼睛組織功能，也能抑制自由基產生，對於護眼保健十分重要。

食物補充營養素有助護眼，鮭魚及鮪魚等深海魚、胡蘿蔔、雞蛋等天然食材都是不錯選擇。...
食物補充營養素有助護眼，鮭魚及鮪魚等深海魚、胡蘿蔔、雞蛋等天然食材都是不錯選擇。（圖／123RF）

常見保養眼睛的食物，像深海魚鮭魚及鮪魚等富含DHA，能促進腦部及視網膜發育；牡蠣、洋蔥、蔥、蒜等含鋅離子及硒離子，可抑制自由基產生；黃紅色水果與深綠色蔬菜富含葉黃素、玉米黃素、茄紅素及維生素A、C、E，具抗氧化功能，其中胡蘿蔔的β-胡蘿蔔素含量最豐富；穀類及胚芽米富含維生素B，有助於維持眼神經及眼內各神經細胞功能；雞蛋除了有葉黃素，還含高密度脂蛋白，具營養眼睛各組織及促進血液循環的功能。

特殊果實助抗氧化

此外，部分果實也有護眼效果，例如黑醋栗富含花青素，有助增強視紫質（眼睛感光物質）的生成；有美瞳果之稱的山桑子（歐洲藍莓）、藍莓可幫助抗氧化；木鱉果可提高類蘿蔔素的利用率；枸杞含有葉黃素及玉米黃素，能抗老化與抗氧化。

中藥材也能護眼睛

有益眼睛的中藥材，如番紅花可抗氧化、保護神經；金盞花富含葉黃素及玉米黃素；紅景天可抗輻射、抗氧化及抗發炎；決明子有助降低眼壓、延緩糖尿病視網膜病變的病程；丹參對防藍光、抗氧化有助益，透過適當飲食及營養素補充，健康護眼很容易。

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