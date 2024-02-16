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「去角質」能改善粉刺和痘痘？ 皮膚科醫師告訴你真相

NOW健康 陳如頤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

「聽說去角質能讓皮膚變得白皙透亮？」、「去角質能減少粉刺和痘痘產生？」到底去角質是必要的嗎？皮膚科醫師邱品齊，以專業觀點來做深入解析「去角質」的作用。

什麼是角質化作用？角質層代謝異常對皮膚有何影響？

邱品齊醫師說明，角質層位於皮膚最外部，是由角質細胞和疏水的脂質物質所組成。它能有效阻擋外部病原體入侵身體，也能保持體內的水分平衡。角質細胞源自表皮細胞生長層，在將基底層細胞轉化為角質細胞的過程，就稱為細胞的「角質化作用」。

角質層正常的代謝時間為28天左右，亦即28天就會自動去除老廢角質。當角質細胞健康時，它們會緊密堆疊，保持適當的水分含量，使皮膚看起來光滑又有光澤。相反的，若角質層代謝異常，可能會導致角質過度增生，使皮膚變得暗沉、脫屑和粗糙。

去角質能解決毛囊阻塞問題嗎？

邱品齊醫師表示，造成粉刺和痘痘原因很多，主要是毛囊開口處阻塞導致，去角質僅能去除最外層的角質，無法深入解決毛囊開口處的阻塞問題。有一些酸類產品的確可以改善痘痘生成，但因為每家產品配方差異大，效果也不盡相同。此外，若把致痘的原因都只歸咎於老廢角質堆積，只使用外在方式去角質，真正的主因若沒有得到改善和治療，原有的問題一定會故態復萌，很難斷根治本。

邱品齊醫師提醒，角質層在皮膚表面並非完全平滑，很容易造成光線反射不一，導致視覺亮度下降。因此，去角質之後，角質層會較為平整薄透，看起來的確能增加亮度，但這只是短暫的效果，很快會隨角質層累積，再度會回到原來樣貌。

台灣食藥署也提醒，過度去角質，皮膚對於外在環境的防禦力會下降，反而容易造成傷害。有痘痘、粉刺問題，建議先洽詢皮膚專科醫師，評估個人情況再做適合處理。

【本文授權轉載自NOW健康

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