大掃除引過敏 中醫妙招改善

改善過敏症狀，可以按摩足三里穴（左圖）及風池穴（右圖）。（圖／徐敬閔醫師提供）

農曆春節前，家家戶戶開始準備除舊布新，民眾在清潔環境時，可能會因灰塵、塵蟎……等過敏原引起噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，因此在掃除前開窗保持通風、過程中配戴口罩 和手套、掃除後立刻洗澡外，增進身體免疫力 ，也是避免過敏不可忽視的一環。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔表示，過敏發作時最常發生打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽……等症狀，以中醫觀點來說是涉及了「肺」、「脾」、「腎」三臟的虛損以及功能的失調，治療包括中藥內服、針灸、穴位按摩和敷貼……等方法。臨床上又可將過敏症狀大略分為肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛3型：

第1型：肺氣虛

症狀：此類患者容易感冒，常因氣候變化誘發過敏症狀，清晨或吹風遇冷則鼻癢流鼻水、頻頻打噴嚏，面色較白，怕冷且容易流汗。

治療中藥：可用黃耆、黨參……等藥材補肺氣，方劑可用玉屏風散、辛夷散……等。

第2型：脾氣虛

症狀：此類患者常因飲食不當誘發過敏症狀，通常食慾都不佳，容易脹氣，腹瀉，精神不振，面色較萎黃，形體較消瘦。

治療中藥：可用白朮、山藥……等藥材，方劑則用參苓白朮散、補中益氣湯等等。

第3型：腎氣虛

症狀：此類患者通常年紀較大，或者是從小就出現症狀的過敏兒，在早晚遇冷或勞累之後過敏症狀發作得特別厲害，常伴隨手腳冰冷，耳鳴，頭暈，腰膝痠軟等等症狀。

治療中藥：可用山茱萸、菟絲子……等藥材，方劑可用六味地黃丸、濟生腎氣丸……等。

民眾若想要緩解過敏症狀，徐敬閔說明，中醫常用針灸及按摩穴位包含迎香、風池、合谷、足三里4大位置。

民眾如想緩解過敏症狀可以按摩迎香穴（左圖），或是手上的合谷穴（右圖）。（圖／徐敬閔醫師提供）

1.迎香：

鼻孔向外與法令紋相交處，有清熱、通鼻竅的效果。

2.合谷：

位於手背虎口肌肉的最高處，能減輕過敏症狀。

3.足三里：

位於腿前側，外膝眼下約4橫指距離處，除了改善腸胃問題，也能緩解過敏症狀。

4.風池：

後頸枕骨下，髮際內凹陷處，約在耳垂平行的位置，可清頭目，利五官七竅。

這4點 預防腰痠背痛

徐敬閔透露，民眾在大掃除後容易導致肌肉痠痛，這是十分常見的年前就診原因，因此提醒以下4點，有助於預防不適的產生：

1.工欲善其事，必先利其器，善用適合的器具輔助清潔，例如，長柄的掃把、拖把、堅固的椅凳、有握柄的刷洗用具、護腰、護膝……等工具。

2.掃除前要先進行動態熱身，掃除時避免長時間重複相同的動作，也不要過度勞動，量力而為，且注意適時的休息。

3.避免姿勢不佳和用力不當，例如，以屈膝、坐姿取代彎腰，踩在堅固的椅凳上代替踮腳，使用推車搬運重物以免過度用力太久……等情況。

4.掃除完後拉筋伸展，舒緩肌肉，也可以再洗個溫水澡，不僅清潔髒污，還能放鬆肌肉。

徐敬閔建議，民眾假如還是出現肌肉痠痛、緊繃……等不適情形，針灸治療是有相當好的緩解療效，可以降低肌肉疲勞與疼痛感，改善身體的血液循環及關節 的活動度，除了針灸之外，也可搭配內服中藥及外敷藥布、藥膏，舒筋活血、調和氣血，使患部的不適感盡早痊癒。

（本文由NOW健康提供）