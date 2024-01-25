我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

天冷不動小心「僵了」 物理治療師教3招化解

記者趙容萱／台中即時報導
第二招強化大腿肌力。（台中醫院提供）
第二招強化大腿肌力。（台中醫院提供）

一名林姓婦人因慢性病在台灣衛福部台中醫院門診追蹤約5年，近日因關節僵硬、雙腳痠軟無力就醫。醫師蔡明妙仔細詢問後，林女才想起，近日天氣冷很少出門走動，以往常去公園和大家一起做操也都缺席。所幸經醫師詳細衛教，物理治療師教導在家運動的方法，做了一周後，明顯改善。

台中醫院復健科主任蔡明妙說，冬天因天氣冷，久坐不動及長期臥床的族群易出現體耐力變差及關節僵硬的問題，若不注意很快就會肌肉流失且肌力下降，進而增加跌倒與骨折的風險，家中長輩若有罹患中風高血壓、糖尿病等慢性病 ，因不動而關節僵硬及肌肉無力發生率會更高。

物理治療師謝亞婷建議，民眾可在家適度暖身運動、肌力訓練，與伸展運動，有效改善肌肉關節痠痛。高齡者天冷不想出門活動，不妨在家中嘗試這三項運動，緩解關節疼痛問題，若疼痛加劇，請盡速就醫。

一、暖身運動

早起時，可以先在床上做暖身運動。每個動作重複10次、做三回合、每回間休息一分鐘。

1. 抬手：雙手手心朝向身體方向，抬高至枕頭旁再放回身體旁。

2. 抬腳：雙腳稍屈膝，一次一隻腳抬離床面，兩腳交替做。

3. 抬屁股：雙手放身體兩側、雙腳屈膝、腳底踩穩，將屁股抬離床面再放下。

二、肌力訓練

可使用裝水的寶特瓶、彈力帶或彈力繩輔助，並坐在有靠背椅子上執行活動。

建議每個動作重複10次、做三回合，每回間休息一分鐘。

1. 拉繩子：

① 雙手拿著寶特瓶或彈力繩平舉往外拉開再放鬆，手放胸前。

② 將繩子固定於椅腳或雙手拿著寶特瓶，雙手往旁邊平舉 ，手放身體兩側。

2. 強化大腿肌力：

① 將彈力繩固定於腳踝位置並將另一頭固定於椅腳，做膝蓋伸直動作。

② 將彈力繩固定於雙腳大腿（膝蓋上方），並做雙腿開合動作。

三、伸展運動

可使用毛巾、彈力帶或彈力繩輔助。

建議每個動作停留20至30秒、重複5次、做三回合，每回間休息一分鐘。

1. 伸展手臂及前胸肌群：坐姿下將彈力繩或毛巾放於身體後方，一手在上一手在下。

2. 伸展大腿後方肌群：平躺姿勢下，雙手抱著膝蓋碰胸後停留，一次一隻腳。

3. 伸展小腿後方肌群：坐姿下，將毛巾或彈力繩放於腳底位置，膝蓋伸直並將腳板往身體方向拉。

第三招伸展運動。（台中醫院提供）
第三招伸展運動。（台中醫院提供）
第三招伸展大腿及小腳後方肌群。（台中醫院提供）
第三招伸展大腿及小腳後方肌群。（台中醫院提供）
第二招肌力訓練。（台中醫院提供）
第二招肌力訓練。（台中醫院提供）
第一招暖身運動。（台中醫院提供）
第一招暖身運動。（台中醫院提供）

關節 中風 高血壓

上一則

上班族久坐、愛翹腳 當心梨狀肌症候群造成屁股疼痛

下一則

月經爆量快休克急輸血 氣血兩虛中藥調理走出痛苦

延伸閱讀

日男澀谷站八公銅像旁持刀自傷大腿濺血 引發騷動

日男澀谷站八公銅像旁持刀自傷大腿濺血 引發騷動
醫藥／心衰竭復健 「離心運動」強化心肺

醫藥／心衰竭復健 「離心運動」強化心肺
女子車禍肢體偏癱 下肢外骨骼機器人復健改善

女子車禍肢體偏癱 下肢外骨骼機器人復健改善
MLB／山本由伸鉅約細節曝光 2次逃脫綁定手肘健康度

MLB／山本由伸鉅約細節曝光 2次逃脫綁定手肘健康度

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

2024-01-20 05:00
新研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。示意圖。（Pexels）

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

2024-01-23 13:12
（取材自NOW健康）

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

2024-01-22 00:45
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）

醫破除吃魚油可降膽固醇迷思 籲健康飲食體重

2024-01-24 11:41
（取材自NOW健康）

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

2024-01-21 23:45
若是每天喝至少一杯100%純果汁，可能會造成兒童和成人的體重小幅增加。（Pexels）

研究：喝果汁後血糖飆升 長期恐致肥胖等慢性病

2024-01-18 09:28

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討
美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因