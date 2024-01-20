太胖疾病多 他體重近百八周甩20公斤 1減重代謝手術助獲新生

圖片來源／健康醫療網

依據世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）推估，全球肥胖人口數將於2035年達到19億，等同每4人就有1人肥胖。

肥胖 易誘發全身器官疾病

台灣安南醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，肥胖引發的全身性器官系統疾病，已經成為全球無法忽視的議題；因此，若能經過適當治療降低體重，除了可以緩解疾病，更可以延長壽命。

達文西減重 代謝手術 有效解決肥胖引發問題

黃致錕院長以從事農業的李先生為例，長期受肥胖所苦，166公分但體重近百公斤，身體質量指數BMI更高達43。經身體檢查後，發現李先生已經併發糖尿病、高血脂、脂肪性肝炎等疾病。因為李先生的父母都有糖尿病，不希望自己也一輩子受疾病所困，故在詳細的評估與討論後，選擇接受達文西減重代謝手術。

李先生術後恢復良好，8周便已經減去20公斤，不僅有效解決因肥胖引發的疾病問題，亦獲得良好生活品質。

3D立體超高解析視野 精準對症下藥

黃致錕院長說明，有別於傳統腹腔手術視角屬於2D平面，達文西減重代謝手術系統利用3D立體超高解析視野，以及器械精密的關節 角度，提升醫師在手術縫合的精準度，而機器手臂的穩定效果，也能讓患者術後疼痛感大幅降低。醫師執刀部分更與傳統微創手術不同，以輕鬆的姿勢坐在控制台上就能操作，減輕醫師負擔的同時，也能有更好的身體效能來提升手術效益。

這些族群更適用 接受手術比率攀升

「運用達文西機器手臂進行手術，能有高水平的手術精確度，對於減重手術內容必須包含『小腸繞道』或『腸胃道吻合』的族群如縮胃曠腸，縮胃繞腸手術者將會是更好的選擇方式。」黃致錕院長提及，根據全美國2022年統計，達文西減重代謝手術占總減重代謝手術的17%；安南醫院減重外科自去（2023）年七月開展達文西手術以來，總數113例減重代謝手術中，就包括了21例達文西手術，比例已經達到18.5%，相當接近美國的比率，相信未來會再往上攀升。



資料來源：健康醫療網

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