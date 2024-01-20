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中醫也能治療「骨質疏鬆」中藥、針灸有這些效果

健康醫療網／記者吳儀文報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

骨質疏鬆不只可用西醫治療，研究顯示加上中醫治療、調理更能有效增加骨質密度、減少骨折風險。台灣台中榮總傳統醫學部醫師張益賓也提到，像56歲楊小姐2年前滑倒後上下樓梯腰部與髖部痠痛，去年骨密度檢查T值為-1.1，因腰部與髖部痠痛，彎腰時疼痛劇烈，嚴重影響睡眠與生活品質，前來傳統醫學部門診治療。

楊女士使用中藥、搭配針灸，配合運動舒緩筋肉、飲食補充蛋白質等，腰部與髖部痠痛已減少，不僅彎腰的角度變大，睡眠時間也從2小時延長到5小時了。張益賓醫師表示，現在楊女士只需定期回診保養，建議患者可以使用中西醫共同治療骨質疏鬆。

「骨質疏鬆症」臨床診斷經常以骨密度T值小於或等於-2.5或是低創傷骨折來判定。而在中醫上，張益賓醫師提到，骨質疏鬆被稱為「骨痿」、「骨枯」，主要是因為臟腑虛損、氣血不足、飲食不當、情緒不穩等導致，因此中醫治療骨質疏鬆的是針對個體體質進行調理與處置。

根據國內健保資料庫研究顯示，將診斷為骨質疏鬆且不論有無使用治療骨質疏鬆之西藥的患者分為2組，研究發現比起未使用中藥治療的組別，使用中藥治療骨質疏鬆的組別僅需30天就能減少骨折的風險。而2022年收錄於《Frontiers》期刊的文獻回顧也顯示，中西醫共同治療比單用西醫治療更能有效增加骨質密度。

臺中榮總表示，骨質相關研究皆指出，中藥有增加鈣化、骨質形成、血管新生及減少骨質吸收等多樣性的作用，而針灸可透過刺激身體穴位，調整身體經絡能量，促進傷口及骨骼再生與修復，透過完整的中西醫照護團隊治療，相信對骨質疏鬆防治更能提供全方面的照護。

哪些人應提早補骨質？吃中藥時可服用保健品嗎？

而且素食者也可以吃中藥改善骨質疏鬆問題，張益賓醫師提到，非動物性的中藥也可以提升骨質密度，骨質疏鬆的素食者也可以使用。不過，使用中藥治療期間也可以服用其他保健食品嗎？對此，張益賓醫師提醒，這需要由醫師協助評估。

另外，骨質疏鬆症平時沒有明顯症狀，患者往往要等到跌倒、骨折後才會驚覺自己的骨質已經嚴重流失，而其引起的疼痛、臥床甚至需要手術治療並經過漫長的恢復期，不僅影響健康，生活、工作等也會大受影響，因此民眾別等到骨鬆才開始補充骨質。

張益賓醫師建議，高風險族群（含部份內分泌失調疾病、五十歲以上婦女或停經後接受骨質疏鬆治療、非外傷性引起骨折者）都應提早補充骨質，也建議可以同時接受中西醫合併治療，減少骨折風險，改善生活品質，獲得硬底子的人生。

資料來源：健康醫療網

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