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鴨子有毒？皮膚過敏、濕疹？營養師闢謠：最補鐵是牠

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

冬天是補身體的最佳時機，薑母鴨成為許多人在寒冷季節中的進補佳餚。薑母鴨不僅美味可口，還具有豐富的營養價值。有人聲稱鴨肉含有毒素，食用鴨肉可能容易引發皮膚過敏和濕疹？

鴨子無毒而且含有大量鐵元素

營養師黃品瑄表示鴨肉並不具有毒性，過往的中醫認為鴨肉是一種「發物」，對於過敏體質的人較容易引發不適症狀，但這並不代表鴨肉有毒。鴨肉反而是一種極佳的補鐵食物。

每100克的鴨肉就含有3毫克的鐵，比起牛肉足足多了近1毫克。豐富的鐵元素，對於血液循環和紅血球生成至關重要。

在冬天，攝取足夠的鐵元素有助於增強免疫力，對抗寒冷。

鴨肉本身並無毒性 但要注意過敏反應

中國醫藥大學附設醫院住院醫師江孟霖提醒，雖然鴨肉本身並無毒性，但對於過敏體質的人來說仍需注意食用。避免食用過量或不新鮮的鴨肉，並確保適當的烹調方式，以確保食用的安全性。

江孟霖醫師表示，以下是一些可能不適合或需要注意的情況：

1.鴨肉過敏：某些人可能對鴨肉過敏，表現為皮膚瘙癢、呼吸急促、喉嚨腫脹、腹痛等過敏症狀。如果你知道自己對鴨肉過敏，應避免食用。

2.特殊營養限制：某些人可能因特殊營養需求、健康狀況或飲食限制而需要限制鴨肉的攝入。例如:高膽固醇、血脂異常的患者。

針對喜歡吃薑母鴨的民眾，藥師高浚庭(奶酪糕)提醒，薑母鴨多數含酒精，若同時服用止痛藥可能會造成肝或胃的損傷、同時服用降血糖藥物可能導致頭痛昏迷、同時服用降血壓藥會導致低血壓、

同時服用抗生素可能會導致噁心嘔吐，若有使用以上藥物的民眾，切記勿同時使用，並且要控制食用量。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60583

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