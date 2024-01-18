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中醫也能預防失智 穴位針灸＋按摩健腦

廖靜清
頭皮扎針或穴位按摩可以針對各部位調節氣血，讓血液流動速度變快、清掉大腦毒素。（圖／123RF）
頭皮扎針或穴位按摩可以針對各部位調節氣血，讓血液流動速度變快、清掉大腦毒素。（圖／123RF）

每個人都會經歷老化過程，身體各器官也會出現變化，其中，心血管系統所產生的影響最大，而當腦部血液循環不良，易造成認知減退、失智症。緻宸中醫診所院長高羿宸表示，從中醫的觀點來看，失智是指痰濕阻遏氣血運行，改善血管阻塞是治療重點，傳統上可採穴位針灸療法，具有延緩大腦退化的效果。

按摩促進血液流動

高羿宸說，大腦皮層有四個主要區域，涵括控制語言、認知、運動、視覺等功能，頭皮扎針或穴位按摩可以針對各部位調節氣血，讓血液流動速度變快、清掉大腦毒素。當血液循環變好，身體的代謝能力、免疫能力也會跟著提升，同時增加血管的彈性，避免硬化、阻塞，可降低心血管疾病的發生，也能預防大腦退化、延緩失智惡化。

古代文獻並無「失智」記載，而以「痰」、「瘀」、「虛」描述表現在腦部功能衰退的病理，因此失智指的是大腦有廢棄物堆積，高羿宸指出，經由針灸及穴位按摩，可以疏通經絡、改善認知與記憶。

針灸增強細胞活力

根據研究，針灸治療確實能改善認知能力及記憶力，不僅可以預防失智，對於輕度失智症階段可增強腦細胞活力、中度失智症治療可緩和情緒波動、重度失智症則降低併發症機率。高羿宸分享，目前診間患者最能立即見效的，主要是語言不協調、睡眠障礙、吞嚥困難等病患，針灸能讓下巴肌肉更有力、紓壓解鬱、好入睡。

治療失智症最常用的穴位，包括頭部的百會穴、四神聰穴、率谷穴、風池穴、安眠穴；四肢部位則是「四關穴」，也就是上肢末端雙手手掌虎口的合谷穴、下肢末端雙腳腳背大拇趾與第二趾間的太沖穴，共四穴。

改善健忘、提神醒腦的穴位

*百會穴：頭頂正中央，為全身氣流交匯之處，可化解身體疲弱。

*四神聰穴：位於百會穴前後左右各1寸處，能提振精神、改善思緒。

*率谷穴：位於耳尖正上方約二指幅寬處，有助於緩解頭痛，當情緒暴躁時可多按壓、疏通氣血。

*風池穴：位於頭部後頸部兩側髮際線上與枕骨下的交界處，可鬆解頸部肌肉，幫助身體血液循環。

*安眠穴：位於耳垂後凹陷與枕骨下凹陷的連線中點處，可放鬆心情，達到助眠效果。

*四關穴：四個穴位把身體上下都通暢了，各種痛症自然減輕。

穴位按摩注意事項

 

1.以不受傷為前提，每個穴位按摩3至5分鐘，力道柔和有節奏，並不是愈痛愈有效，有痠脹感即可。

2.要特別注意的是，老人家皮膚薄，力道過大、按摩太久，可能會不慎磨破皮外傷，小心適得其反。（廖靜清）

併發症 心血管疾病

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