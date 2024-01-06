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治療睡眠呼吸中止症 雙下巴變瓜子臉

記者李宗祐
嘉基牙科部醫師向患者說明使用止鼾牙套能改善輕、中度睡眠呼吸中止症。（圖：嘉義基督教醫院提供）
嘉基牙科部醫師向患者說明使用止鼾牙套能改善輕、中度睡眠呼吸中止症。（圖：嘉義基督教醫院提供）

打鼾不是病，但會影響伴侶的睡眠品質，嚴重可能伴隨睡眠呼吸中止症影響身體健康，可透過止鼾牙套及上下顎拉提手術來改善睡眠和健康。醫師表示，透過重塑、調整顏面骨，一次處理多個阻塞點，外觀及咬合也會有所改變，有患者雙下巴變成瓜子臉，變帥了。

台灣嘉義基督教醫院表示，據統計，成年人男性24%、女性13.8%有打鼾的問題，其中，又好發於40～65歲男性達60%、女性達40%。

會打呼的人，有機率伴隨睡眠呼吸中止症的發生，也就是在睡覺時，呼吸道因為軟組織塌陷而阻塞，造成呼吸變淺甚至中止，當吸入的氧氣量不足，常造成日間嗜睡、精神不濟，也易導致心血管疾病高血壓、糖尿病，也會提高中風的風險。「阻塞型睡眠呼吸中止症」除了睡時鼾聲不停，還會反覆地暫停呼吸，頻繁醒來、白天嗜睡等問題，更嚴重的是增加心臟疾病和中風的風險。

嘉義基督教醫院口腔顎面外科醫師董俊良表示，阻塞型睡眠呼吸中止症主要是因咽喉後有多餘的肌肉組織，或顎顏面結構異常，使維持呼吸道暢通的肌肉結實度減少，在睡眠時導致呼吸道塌陷，使得空氣無法順利進入肺部，體內血氧下降、腦部產生驚醒，睡眠因此被打斷。

董俊良表示，改善「阻塞型睡眠呼吸中止症」，目前有以上下顎拉提手術來治療，上下顎拉提手術，是一種正顎手術，透過調整上下顎的位置，直接擴大呼吸道空間，呼吸會更加順暢，減少打鼾與呼吸暫停的次數，這過程通常在手術室中進行，需住院約3至4天，並且復原時間相對較短。

病人在接受上下顎拉提手術後，睡眠品質明顯提高，白天感到更有精力和活力，重要的是可減少心臟疾病和中風的風險，並有助於保持正常的氧氣供應，是可以改善睡眠呼吸中止症狀的有效方式之一。值得一提的是透過重塑、調整顏面骨，不但能一次處理多個阻塞點，外觀及咬合也會有所改變。有需求的患者，仍應與醫師討論再決定。

嘉基牙醫科醫師洪嘉琪表示，針對有輕、中度睡眠呼吸中止症患者，現在有非侵入式的止鼾牙套可在睡覺時使用，是透過牙套裝置，拉動下巴往前，進而帶動舌頭向前移動，並保持上下顎及舌頭都在正確的位置，避免舌根或軟顎向後掉落阻塞呼吸道，並訓練舌根肌肉，讓被阻塞的狹窄呼吸變暢通，減少空氣流動的阻力和震動所發出的聲音，有助於減輕或消除因阻塞而引起的鼾聲，促進患者能在睡眠中正常呼吸，幫助改善睡眠品質。

止鼾牙套。（圖：嘉義基督教醫院提供）
止鼾牙套。（圖：嘉義基督教醫院提供）

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