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泡熱水澡突昏迷？冬季4個注意慎防「熱休克」

NOW健康／連慧婷報導
（取材自NOW健康）
（取材自NOW健康）

日前有1名70多歲日本男性到台灣旅遊，打高爾夫球時，意外心肌梗塞，緊急至某醫學中心接受心臟支架，情況好轉，出院靜養，等待返日，不料，這幾天氣溫較低，他在飯店泡熱水澡，起身時疑似承受不住冷空氣刺激，突覺胸悶，暈倒，緊急就醫，今天情況好轉，在醫療團隊協助下，順利返回橫濱。急診權威盧立華表示，冬天泡湯、洗熱水澡時，容易因溫度急遽變化，而引發急性腦中風、腦梗塞或心肌梗塞，嚴重還可能「熱休克」，因此需要特別留意。

該則報導指出，日本人於冬季11月至2月常發生「熱休克」意外，每年接到1.7萬至2萬件「熱休克」緊急通報，除了高齡族群，心血管疾病患者也是高風險族群。由於大部分日本住宅為木製，冬天室內溫度較低，如果沒有暖氣，泡澡時也很容易因溫度的劇變，而引發心肌梗塞或其他心血管疾病。

盧立華表示，該名日本個案在台2度心肌梗塞，第2次就在浴室發作，由於泡熱水澡突然站了起來，因為溫度變化過大，以致血壓劇烈變化，引發暈厥及心血管急重症。個案自訴，日本房子裝有暖氣，可以調節室內溫度，但台北旅館則無暖氣設備，身體受不了溫差變化。

而根據外電報導，3名韓國人在日本泡溫泉時猝死，死因為「熱休克」，日本政府從幾年前，即持續向日本冬季遊客宣導「熱休克」危險性。

熱休克主要是指人原本處於低溫環境中，突然進到溫暖環境，正收縮中的血管可能會突然擴張，導致血壓出現急遽變化。例如：從外露天浴池等寒冷環境，移動到溫暖內部空間的那瞬間，或者原本浸泡在冰水，突然換至溫泉中，就可能引發「熱休克」。

如何避免「熱休克」意外發生？急診醫提4大注意事項

盧立華建議，民眾在泡澡與泡溫泉時，應謹記以下4個注意事項，以防熱休克發生：

1.在泡湯、泡溫泉時，不要冷熱交替。
2.泡湯時，如果室溫偏低，不要突然起身。
3.出浴後，應盡快用毛巾將身體擦乾，避免體溫下降。
4.避免在進食及飲酒後入浴、泡湯。

NOW健康

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