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研究證實：看電影有「這些益處」 心情真的會變好

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

電影中的角色是否讓您產生共鳴？看電影除了是一種休閒娛樂也有助於心理健康。根據2023年3月荷蘭《PositivePsychology》網站的文章指出，電影療法(Movie and Cinema Therapy)已被證實可以促進溝通、打破親密關係的障礙，個案可以學會看到新的觀點、感到較不孤單。電影同時也是將人們聚集在一起，並學習從他人角度看待問題的有力途徑。

電影內容作為借鏡與反思 促成所謂療癒

台灣衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采認為，電影原為非治療目的而製作，但情節和電影中的角色，可以幫助人們更深刻的了解自己，建立連接而達到情緒的宣洩與慰藉。在這過程，電影所呈現的人生故事與生活經驗，可作為借鏡與反思，帶來新觀點，促成所謂的療癒，是心理健康促進很重要的資源。

然而，礙於情節，自殺細節過於寫實的影集，亦會讓青少年模仿。因此，家長或老師最好能了解有精神或是心理困擾的青少年所看的電影，提供討論的空間，才能更了解影片對兒少的衝擊與影響，以促進正向的改變。

共同經驗建立連結 增強樂觀情緒

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，當我們處於悲傷、焦慮的狀態時，可透過電影來撫慰心靈、緩和情緒，電影雖然會結束，但觀看時得到的勇氣和希望，皆有助於面對未來；感受緊張與刺激的電影，能幫助我們轉移負向情緒；愛情片則會讓人有所嚮往，暫時忘卻現實生活中的不愉快；困苦的電影往往會讓我們看見並珍惜自己已擁有的幸福，正向面對生活的艱難。

看電影除了可紓壓，也有助於增進人際互動、打破親密關係障礙，只要願意看，就能讓兩個人至少有話題，葉雅馨提醒，如果看完電影有種曲終人散的失落感，何妨再看一次。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60213

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

心理健康 入圍 療養院

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