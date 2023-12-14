保溫瓶裝咖啡 不要從早喝到晚 最好上午就喝完 免孳生細菌

保溫瓶每天都要清洗並晾乾，「熱牛奶、含糖飲料」都不建議放在保溫瓶內太久。（本報資料照片）

冬天來了，許多人習慣上班前帶一杯熱咖啡 ，讓熱飲陪伴一整天。台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海提醒，「熱牛奶 、含糖飲料」都不建議放在保溫瓶內飲用太久，最好一個上午就把它喝光，避免微生物孳生。

含糖、含蛋白質飲品 不宜超過危險溫度帶

顏宗海指出，細菌在7℃至60℃的環境下皆可孳生繁殖，醫學上稱為「危險溫度帶」，保溫杯內的冷、熱飲一開始可能都不在危險溫度帶內，但超過一個上午，保溫杯內的溫度會慢慢落在危險溫度帶上，大部分細菌例如「黃金葡萄球菌」、「大腸桿菌」可能會在這樣的環境下滋長，危害健康。

林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈也說，除了含糖飲料不建議長時間用保溫瓶存放，「含蛋白質」的飲品，如豆漿、牛奶、拿鐵等都不建議。許多上班族工作繁忙，一杯拿鐵從早喝到晚，根據研究，放置保溫杯的豆漿，超過一個上午，細菌數直接增長數十倍。

每天清潔 矽膠墊片拆下來洗

「保溫瓶每天都得清洗並晾乾。」譚敦慈說，尤其是裝飲料的保溫杯，一定要將瓶內的蛋白質、糖分清洗乾淨，使用軟毛刷具加上中性清潔劑清洗，保溫瓶蓋上若有「矽膠墊片」也一定要拆下來洗，洗完後不要立刻裝回去，放置在陰涼處晾乾，縫隙處若清潔不易，可用棉花棒進行清潔。

304、316不鏽鋼材質穩定 耐酸抗腐蝕

保溫瓶材質該如何挑選？顏宗海說，市面上常見有304、316兩種材質，當中的鉻元素含量都是18%，304不鏽鋼鎳元素8%，316不鏽鋼則有10%，含量愈高愈穩定。不論是304或是316不鏽鋼，抗腐蝕能力都相當好，任何飲料都可以裝入，酸性飲料也可以，不用過於擔心，但只要發現生鏽，就得趕緊替換新的保溫瓶，不宜再使用。

網路上盛傳用檸檬酸、過碳酸鈉、小蘇打粉浸泡清洗保溫瓶。譚敦慈表示，過碳酸鈉確實是清洗保溫瓶的「利器」，效果比小蘇打粉更殺菌、更能除垢，她自己每兩、三個月也都會使用過碳酸鈉清潔一次家中器皿。

過碳酸鈉加常溫水不會起反應，因此得用熱水煮沸，可以先浸泡餐具、保溫瓶等器皿，一兩個小時後取出，再放入家中清潔用的抹布，並重新煮沸，最後倒入下水道，清潔水管內的油垢，消除蟑螂、蟲類的孳生源。

過碳酸鈉 不適用塗層式內膽

不過，譚敦慈提醒，不是所有的保溫瓶都適合用上述方式清潔。有些保溫瓶為了「減輕重量」，會使用塗層式的內膽，這類保溫瓶並非全部用不鏽鋼材質製作，就不太建議用強烈的方式清潔，比照不沾鍋的保養方式為宜，不要強力刷，也不建議用小蘇打、檸檬酸、過碳酸鈉來清潔。

台灣食藥署建議，清洗食品容器，建議使用中性洗潔劑，避免使用酸性或鹼性洗潔劑，也應避免使用鋼刷或菜瓜布刷洗，否則容易留下刮痕，建議使用海綿等軟性材質之刷具清洗，若容器已有刮痕、裂痕、變色或破損，建議立刻更換。

內部凹凸發霉 就要新保溫瓶

譚敦慈說，保溫瓶若只是外部碰傷並無大礙，主要得觀察「內襯」，若看見有凹凸不平的地方，一來清潔不易，容易藏汙納垢，二來也可能影響到保溫效果，建議換新的保溫瓶較妥當。如果接縫處發霉、矽膠失去彈性，也都建議更換。