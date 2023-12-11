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看電影有益心理健康 電影療法4階段助憂鬱情緒化解

NOW健康／陳郁茹報導
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

你平常有看電影的習慣嗎？戲中的角色是否能引起你的共鳴呢？根據2023年3月荷蘭《PositivePsychology》網站文章指出，電影療法（Movie and Cinema Therapy）已被證實可以促進溝通、打破親密關係的障礙，能讓個案學看到新的觀點、感到較不孤單！看電影已不僅是休閒娛樂，更有助於心理健康

該篇文章是由阿曼達奧布萊恩博士根據電影療法相關研究所撰寫，研究顯示，電影療法有助於增進憂鬱症患者的樂觀情緒；減少無望感，且可讓患者了解憂鬱症的成因，促使他們做出改變。而電影治療過程主要經歷4個階段：

1.認同：與電影中的角色有共同行為和目標而產生認同，並注意到這些角色的感受和情緒。

2.宣洩：可能會發現自己透過角色的經驗來學習。

3.自我覺察：內化角色的經驗，並由共同經驗建立連結。

4.普遍化：電影反映了自己的經驗，不再感到孤獨。

除了改善憂鬱症，電影治療也有助兒童面對父母離異所引發的感受！1項針對正經歷父母離婚的前青春期兒童的小型研究發現，透過電影和後續治療，兒童能夠更清楚地辨識、表達自己的感受，經歷憤怒、悲傷的情感宣洩後，發展出能夠因應父母離婚的技巧，感覺較不孤單。

台灣衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采認為，電影原為非治療目的而製作，但情節和電影中的角色，可以幫助人們更深刻的了解自己，建立連接而達到情緒的宣洩與慰藉。電影所呈現的人生故事與生活經驗，可作為借鏡與反思帶來新觀點，促成所謂的療癒，是心理健康促進很重要的資源。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，電影讓人有陪伴、轉移注意力的效果，當民眾處於悲傷、焦慮的狀態時，可透過電影來撫慰心靈、緩和情緒，即使電影結束，也能從中獲得勇氣、希望來面對未來；緊張與刺激的電影能轉移負向情緒；愛情片則會讓人有所嚮往，暫時忘卻現實生活中的不愉快；困苦的電影往往會讓民眾珍惜自己已擁有的幸福，正向面對生活的艱難。

葉雅馨強調，看電影除了可紓壓，也有助於增進人際互動、打破親密關係障礙，只要願意看，就能讓2個人至少有話題，如果看完電影有種曲終人散的失落感，再看一次又何妨。陳質采也提醒，部分影集礙於情節，自殺細節會過於寫實，亦會讓青少年模仿，因此師長們最好能了解有精神、心理困擾的青少年所看的電影，提供討論的空間，才能更了解影片對兒少的衝擊與影響，以促進正向的改變。

NOW健康

憂鬱症 心理健康 療養院

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