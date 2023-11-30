增加植物鐵吸收 2大訣竅 1.高C食物一起吃 2.茶與咖啡慢點喝

素食者不吃肉，更何況是內臟，有多項數據顯示，素食者普遍缺乏鐵質。（Getty Images）

一碗豬肝湯可能就富含10毫克以上的鐵質，但素食者不吃肉，更何況是內臟，有多項數據顯示，素食者普遍缺乏鐵質。

台灣嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟說，動物性食物所含的鐵質為「二價鐵」，人體較好吸收，植物中的鐵質都是「三價鐵」，較難吸收，雖然每100公克紫菜、髮菜的鐵質遠高於豬肝，但即使大量吃，也不一定能攝取足量鐵質。

專家建議，每位成年男性每天需攝取10毫克的鐵質、女性需15毫克。近年調查，台灣45歲以下的女性鐵質攝取，平均有77%到96%沒有達到每日營養素建議攝取量（RDA），其中以13歲到15歲攝取不足的比率最高，達到77%，男性僅有1到3歲以及16歲到18歲族群，攝取鐵質的比率略低。

「三價鐵」不易被腸胃吸收

賴思吟說，食物中的鐵質可以分為「血基質鐵」與「非血基質鐵」。血基質鐵屬於「二價鐵」，多存在於動物性的食物中，如牛肉、羊肉、豬肉、內臟、豬血等食物中，比較容易被人體的腸胃道吸收，吸收率可達25%；非血基質鐵屬於「三價鐵」，人體比較難吸收，吸收率低於10%，三價鐵通常多為植物性食物，如深綠色蔬菜 、堅果類等。

根據研究，每個人每天從食物中攝取到的鐵質，整體僅有5%到10%可以順利從腸胃道中吸收，如果攝取的食物大多為植物性食物，攝取到鐵質的量會更低，通常全素者較容易因鐵質攝取不足，出現缺鐵性貧血。除了素食者以外，女性因為經期，也比較容易出現缺鐵性貧血；而腸胃功能不佳者，因為鐵質吸收能力差，也是缺鐵性貧血的候選人。

長期缺鐵恐增加心臟負擔

鐵質在人體中具有多項角色，是人體製造紅血球的主要成分之一，鐵質也存在於血紅素、肌紅素中，這兩種物質負責體內氧氣與二氧化碳的輸送，缺乏鐵質時，人體也比較容易缺氧，缺氧也會使人體細胞供給能量時出現阻礙。

因此，人體缺鐵時，較容易出現疲倦、臉色蒼白、心悸、掉髮、容易喘、頭痛、嗅味覺喪失等症狀，如果長期處於缺鐵的情況，容易造成心臟的負擔，也比一般人容易出現心臟疾病。

維生素C有助於鐵質吸收

一般人要增加鐵質的攝取效率，建議可以多攝取富含二價鐵的食物，100公克的紅肉約有2.7毫克的鐵質、豬血約有28毫克、鴨血約有15.6毫克、蛤蠣3毫克等；茹素者，則建議多攝取深綠色蔬菜、豆類製品，生菠菜每100公克含有2.7毫克的鐵質，但屬於三價鐵，不過，菠菜富含維生素C，可以幫助鐵質吸收。豆製品中，扁豆每100公克約有3毫克鐵質、豆腐有3.4毫克。

賴思吟說，素食者如果要提升鐵質的吸收率，多攝取富含鐵質的植物以外，可以同時攝取維生素C，如富含維生素C的水果，像是紅心芭樂，每100公克的紅心芭樂就有193毫克的維生素C，其餘維生素C含量高的水果還有芭樂、釋迦 、奇異果、木瓜、柑橘等。

建議攝取高鐵質的食物時，不要同時喝茶、咖啡，茶葉中含有單寧酸，會影響人體在腸胃道吸收鐵質的效率，特別是三價鐵要轉化為二價鐵，需要仰賴胃酸的刺激。除了茶類、咖啡，包括酒精、碳酸飲料等，都會影響胃酸分泌，間接阻礙鐵質吸收。最好間隔半小時以上，再喝茶、喝酒等，才不會影響鐵的吸收效率。