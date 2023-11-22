迎小雪來碗紅豆湯、熱豆花 按這3穴位防感冒

台灣21日氣溫回溫，22日迎來節氣小雪，氣溫溫暖，但晚間溫差變大，氣象局預估，23日起氣溫驟降。（本報資料照片）

22日就是24節氣的「小雪」，氣溫會開始下降，中醫師提醒民眾，要做好保暖，飲食上可以選擇中性偏溫的食材都可以選用，肉類則可以考慮魚類等白肉，紅豆湯、紅糖薑湯、熱豆花等都是不錯的選擇，也可以按摩風池、合谷、曲池等穴道預防感冒。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主任陳朝宗說，在「春夏養陽、秋冬養陰」的大原則下，隨著立冬、小雪陸續到來，代表離冬天愈來愈近、「陰」愈來愈盛，建議要朝向「養陰」的方向做，在睡眠上要多睡一點，最好可以早睡晚起，到了夏天則反過來，要睡得少一點。

陳朝宗建議，飲食方面建議溫性食材，例如魚類等白肉，瓜果類如富含水分的，就屬於偏涼性的食材，如要在天氣變冷時吃，建議選在中午氣溫較高時吃，而像是釋迦 這類糖分高的，就屬於溫性食材，但就要注意熱量與對血糖 產生的影響，另外也要注意避免過量。

在小點心方面，陳朝宗說，喝碗熱紅豆湯也會滿舒服的，溫性的紅豆可以利尿，豆類也含有蛋白質，烤地瓜也是不錯的選擇，因為地瓜等根莖類食材性質沒那麼涼、是很好的食材，也有飽足感，也可以選擇紅糖薑湯、薑汁豆花等，尤其薑糖可以提供能量，既暖胃又能行氣活血，四神湯同樣是適合的選項之一。

陳朝宗接著指出，寒冷加上天氣變化大，有心血管疾病者要特別注意，要養陰的話，就是讓身體內部的體液能更穩定，氣血能夠更順暢、充盈，也要避免從事劇烈運動，主要就是因為本身血管狀況就不好，加上溫差及劇烈運動等產生更大振幅，就容易發生狀況。

陳朝宗說，要做好保暖，穿著上可以選擇帽Ｔ等，讓頭頸部能保暖的衣著、運動時也不要出大汗，如果會上健身 房運動的民眾，在從事舉重或重訓等項目時，記得要循序漸進、不要過度用力，如籃球等競賽性運動項目也要注意。

除了食補、穿著外，民眾也可以自己嘗試穴道按摩，陳朝宗表示，按摩耳後頭枕骨下、髮際附近凹陷處的「風池穴」；位在手背第1、2掌骨間中點處的「合谷穴」、手肘關節中間處的「曲池穴」等穴位，都可以去除風寒、預防感冒，女性則要特別留意下腹部子宮的保暖。