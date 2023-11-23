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靈性關懷 與失智者同行

廖靜清
照顧失智家人，除了照顧技巧，還需要靈性關懷。(Getty Images)
照顧失智家人，除了照顧技巧，還需要靈性關懷。(Getty Images)

照顧失智家人，除了照顧技巧，還需要靈性關懷，所謂「靈性」指的是人與人、人與大自然，甚至是人與宗教信仰，連結各關係的「愛」，能帶來光與溫暖，進到失智症者內心的世界，感覺自己並不孤單，也不會因生病而被遺棄，能夠被理解包容。

以愛為本 靈性關懷

台灣瑞智社會福利基金會顧問、靈性關懷師劉亮馨說，失智症攸關醫療照護，亦是對社會造成衝擊的公衛議題，需要多面向介入關懷，從正視失智者的需求，到照顧者的心靈支持。開始於安寧療護的靈性關懷，強調罹病之後的身心靈照顧，協助患者找到生命的意義、目的，進而超越。靈性關懷是全人照顧，涵蓋全人的需求，在陪伴失智症者及照顧者面對疾病時，協助將徬徨無助轉為喜樂、寛恕，更有力量與失智同行。

當摯愛的家人面臨失智，該如何協助他們走完人生？抑或是自己面對疾病的不可逆，要怎麼走過生命幽谷？劉亮馨表示，失智症是一種「重新連結關係」的病症，包含生活型態、人際互動，強調以人為本的照護方法，從傾聽想法、發現需求理解失智症者的內心世界。失智症的照護在初期非常重要，除了早發現、早診斷、早治療，靈性關懷也要早期介入，提供心理支持及關愛，家庭關係就會變好。

觸摸、擁抱 喚起回憶

劉亮馨強調，許多家庭承受著照顧失智症者的辛苦，靈性是促使個體與人、物、自然、環境的和諧關係，讓家人找回愛的聯繫，修復彼此的關係。她以台灣女星林志玲的經驗分享，曾在接受蔡康永專訪時淚崩：「媽媽不認得我了。」因為失智症惡化，雖然坐在母親的身旁，卻覺得距離好遙遠。這是失智症家屬都有的失落感，可以重新建立連結，用觸摸、擁抱等外界刺激喚起回憶，深入「愛」的本質，宛如失智的溫柔處方。

著作「盼望永存：一位醫者的失智旅程」的英國醫師珍妮芙．彼尤特，是一名年輕型失智症者，因為本身的信仰與愛，活出不一樣的生命歷程。即使罹病仍到處演講，她的家人在一旁悉心守護與照顧，不怕麻煩、無限包容，更有勇氣與失智同行。失智症者的記憶或許消散，在愛與陪伴下仍能綻放光彩，呼應靈性關懷教育，即使生病了，也能蘊生新的生命價值。

林志玲 教育 福利

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