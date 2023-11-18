只吃蛋白質還不夠 想增肌 醣+蛋白質是最佳組合

竹山秀傳醫院營養師賴怡伶示範各種食物「1份」的份量。記者黑中亮╱攝影

蛋白質 是構成肌肉 主要的原料，營養師說，在長時間高強度的運動期間，人體肌肉組織中的蛋白質分解也會隨之增加，所以此時如果由飲食中提供足夠且完整的蛋白質，可以有效促進肌肉生長。

台灣南投醫院營養師黃淑敏指出，醣類及蛋白質食物可以刺激胰島素分泌，會促進蛋白質合成及肝醣儲存，所以正確的運動飲食方式，應該是「足夠醣類食物、適量的脂肪及蛋白質」。如果只補充高蛋白質食物，而不攝取醣類食物，可能使肝醣儲存減少，更有可能因為高蛋白食物相對油脂及熱量偏高，而使體脂肪增加，便會使運動功效減半。

醣類最佳選擇 全榖雜糧

充足醣類可避免身體消耗蛋白質，更能合成肌肉。

台灣竹山秀傳醫院營養師賴怡伶形容，如果把身體比擬成小房子，寒冬來襲，急需生火產生能量，當肌肉不足、營養不好時，只能把屋內的家具拿去燃燒，燒著燒著，屋內就空盪盪，禁不起一點寒風，一吹就垮了。因此如何增加肌肉存款，減緩肌肉流失，怎麼吃很重要。

賴怡伶說，年長者更要多注意每日飲食的補充，優質蛋白質來源主要為大豆、魚類、蛋、乳製品、瘦肉等；醣類食物最好的選擇是全榖雜糧，包括未精緻米類如糙米、胚芽米及麥類如蕎麥、燕麥等，因為長肌肉最佳組合就是「醣+蛋白質」，充足的醣類可以避免身體消耗蛋白質，讓蛋白質保留在體內不被消耗，而更能合成肌肉組織。

蛋白質應分散在三餐吃，才能有效修復增生肌肉。

建議每日高優質蛋白質食物3至8份，每份約半個手掌心大小，醣類食物則約為1.5碗至4碗為主；攝取蛋白質依體重每公斤乘以1至1.2，以體重60公斤的老年人來說，一天需攝取60至72克蛋白質。

賴怡伶強調，以前年輕時可能只要攝取一個「掌心」大的量，隨著年紀增長，想增肌每餐至少要吃約一個「手掌大」的量，三餐若能餐餐吃到蛋白質，平均分配有助於肌肉合成，當蛋白質攝取不平均時，無法有效修復或生長肌肉。所以分散三餐平均攝取最好。

另外，年長者除三餐均衡飲食，也要補充鈣質與維生素D，固骨本延緩肌肉流失。

運動後1小時內吃 是黃金期

運動後馬上吃，掌握黃金時間提高肌肉合成率。

規律運動尤其有助於肌肉保留與生長，每周2至3次平衡運動或抗阻力運動，有益於增加肌肉量、強度及平衡感上升，讓跌倒風險下降。

黃淑敏建議，運動後應立即飲食，若太晚進食（大於2小時）肌肉合成會降低，對高齡者沒有增加肌肉效果。應掌握運動後一小時內的黃金時間，依照運動強度與時間來補充均衡營養，最是「肌」不可失的好時機，讓肌肉生成有效率。運動後通常補充碳水化合物與蛋白質食物，搭配組合無糖優格+水果、地瓜 + 豆漿、香蕉+茶葉蛋、燕麥+牛奶 等，都是不錯的食物選擇。

慢性腎臟病患 嚴控蛋白質

竹山秀傳醫院腎臟內科主任林博文指出，慢性腎臟病患者務必嚴格控制蛋白質攝取，避免加重腎臟負擔，容易有蛋白尿。但蛋白質攝取過低合併熱量攝取不足，又會造成體內組織分解、體重減輕，同時也會增加含氮廢物產生，增加腎臟負擔。攝取量應與醫師充分討論。

南投醫院腎臟內科醫師洪秉鴻表示，患有肝昏迷、嚴重肝硬化（有肝腦病變症狀）、慢性腎衰竭、急性腎衰竭、腎功能不全、急性腎絲球腎炎、尿毒症（腹膜透析除外）的病人，特別需要嚴格限制蛋白質的攝取，建議慢性腎臟疾病患者，可選擇優質蛋白質來源，如蛋、魚、海鮮、肉，並攝取足夠熱量，避免體內蛋白質分解流失。

肝硬化患者攝取蛋白質需足量不過量，並確保蛋白質與能量合成，維持正常肝細胞功能。蛋白質可挑選植物性來源或酪蛋白食物，避免攝取高產氨的食物如乳酪、臘肉、香腸等，採用限制蛋白質飲食前，務必先諮詢營養師給予個別的飲食設計。

健康增肌食譜

早餐：低脂牛奶+饅頭夾蔬菜

午餐：地瓜飯+清蒸鱈魚+炒菠菜+胡蘿蔔炒蛋

午後點心：花生、豆花、豆漿或堅果、水果、優格等

晚餐：紫米飯+滑嫩雞丁+炒空心菜+番茄豆腐