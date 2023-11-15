3大行前訓練 出國旅遊走長路不累

長時間登山健行時，中途休息時間進行簡單的伸展運動，有助於減輕肌肉的痠痛。(Getty Images)

近年許多人為了圓夢，出國壯遊，也有人挑戰百岳，到底要走長路之前，怎麼提前保養膝蓋？醫師表示，若平時沒有運動的習慣，突然長時間行走，易造成身體不適，也可能導致腰、膝、踝、足的傷害，如足底筋膜炎、延遲性肌肉 痠痛、肌肉拉傷，或是使得原有的膝髖關節 退化問題症狀加劇。

台灣衛生福利 部金門醫院復健科主治醫師黃珮榕說，我們的雙腳平日承受的壓力不小，因此在進行長途行程規畫時，要先了解自己的體能狀況，不要過度挑戰自己，在行程中安排適當休息時間，確保腰腿部的負擔適中，也讓身體有時間恢復。

她建議，長時間行走時，應避免攜帶過重的行李，可將行李分散在不同的背囊中，以減輕腰部、肩部、下肢關節的壓力。另外，要隨時留意身體的信號，如感到疲勞、疼痛或不適感，應即時休息並調整行程。

★簡單伸展 減輕痠痛

在旅行中的休息時間，進行簡單的伸展運動，有助於減輕肌肉的痠痛，如：

1.大腿前側肌群群伸展：一手扶著牆壁維持平衡，將一隻腳向後抬，用手抓住腳板向臀部方向輕壓，上半身挺直不彎腰，感受大腿前側伸展，停留15~30秒，兩腳交替執行。

2.小腿後側肌群伸展（弓箭步）：雙手撐牆，腰背挺直，前腳膝蓋彎曲不超過腳尖，要伸展的腳放在後方，腳跟踩住地面，後腳腳尖對身體正前方，膝蓋不內夾，感受小腿後側伸展，停留15~30秒，兩腳交替執行。

3.坐姿臀部伸展：將痠痛側的腿屈膝轉向放置在對側的腿上，核心收，腰背挺直，前屈身體直到臀部伸展的緊繃感覺產生，停留15~30秒，兩腳交替執行。

4.背部伸展：面向牆壁，手推牆壁，後退一步後，雙腳打開約兩倍肩寬，腳踝向外約15度，將臀部向後、向上推的同時，背部向下壓，直到手肘伸直為止。停留三個呼吸後慢慢復原，持續30秒。

行前運動訓練做什麼好？黃珮榕建議，有氧訓練、阻力訓練（核心和下肢肌群）與柔軟度等，以漸進方式進行，都相當不錯。有氧訓練可做像是游泳、騎自行車、健走、慢跑等。平常無運動習慣者，可逐漸增加每天的步行時間和距離，調整點到點之移動方式，如改為爬樓梯、走路或騎自行車上下班，以增加每日活動量。

年紀大的長輩若有關節疼痛問題，可優先考慮以水中運動或踩固定式腳踏車，作為有氧訓練的選擇，兩者皆屬低衝擊的運動，可減少關節負擔，同時能鍛鍊大肌群並提高心肺耐力。體力較差的衰弱族群，訓練的時間可以每次十分鐘多次累積。

阻力訓練，可著重在大腿前後側肌群、臀部肌群及核心肌群訓練，常見的運動如：直膝抬腿、坐姿抬膝、起立坐下（簡易版深蹲）、深蹲、弓箭步蹲、開蚌式臀肌訓練、橋式、死蟲式、麥吉爾三大核心運動（McGill big 3 exercise）等。

而柔軟度訓練有助於增加關節活動性，減輕肌肉的緊繃感，可加入每天的運動項目中一起執行。運動需根據自己的身體狀況和能力，調整訓練強度和頻率，再逐漸增加，減少受傷的風險，特殊族群或有骨關節疾病患者，建議諮詢醫師。

★帶健走杖 使用護膝

黃珮榕說，帶健走杖和使用護膝，在長途旅行期間會有幫助。健走杖能提供額外支撐，尤其在不平坦的地形或長時間行走時，可以分散身體重量，減輕下肢關節負擔。

護膝有助於穩定膝蓋，藉由限制關節活動及受力，來減輕關節疼痛，簡易的護膝類型是全包覆式無開孔的設計，可保暖及增加膝蓋血液循環，體積不大。然而此類型的穩定度較低，適用於膝蓋輕微痠痛的族群；有些護膝會在兩側增加金屬條或固定帶以增加穩定性，但穿戴上就比較明顯。

★鞋墊吸震 鞋底防滑

黃珮榕提醒，選擇鞋子可考慮幾個面向，包括挑選正確尺寸的鞋子，有足夠的空間給腳趾活動。建議在下午或晚上買鞋，因為此時腳部會稍微腫脹，試穿時嘗試走幾步，感受鞋子的舒適性和穩定性，確保沒有壓迫感、摩擦或不適。

另外，可選擇透氣性好且柔軟的鞋面材質，有助於保持腳部的乾爽和舒適；鞋身和鞋後跟要有足夠支撐，增加足部落地時的穩定性；鞋墊要有足弓支撐，有良好的吸震功能；鞋底能防滑，以確保在各種地面上行走時的穩定性。

每個人的腳部特徵和需求都不同，選擇鞋子時可根據自己的個人情況做出判斷。