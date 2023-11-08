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立冬別吃太補 中醫：暖冬食補「這些蔬菜」可多放

記者賴昀岫／台北即時報導
立冬，許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）
立冬，許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

8日是立冬，不少民眾會選擇吃羊肉爐或十全大補湯等，中醫師建議，最近屬於暖冬，太過進補反而會對身體造成不好的影響，可以多添加白蘿蔔、白木耳、蘆筍等青菜；如要喝手搖飲，可選擇一分糖或無糖、至少去冰的飲品；穿著則建議洋蔥式穿法，機車族則建議薄圍巾護著脖子，較不會有支氣管過敏風險。

開業中醫師周宗翰建議，目前的天氣仍屬於偏涼爽，不到非常冷的，立冬進補時不要過度燥熱。而民眾會食用羊肉爐、薑母鴨、十全大補湯等，用料上建議不要下太重，可增加白蘿蔔、白木耳、蘆筍、大白菜、杏鮑菇等蔬菜，改善進補屬性、比較不會上火。

周宗翰也說，暖冬不到非常冷，太過進補反而會對身體造成不好的影響，且現在進補比較像是儀式感，現代人很多營養過剩，補太多反而會造成三高控制不好、睡眠出現障礙、口臭、便秘、口乾舌燥等上火的情形。

飲品方面，周宗翰說，這段時間天氣轉涼，冷飲要減少，因為大熱天喝冷飲，有效降低人體核心溫度，天氣轉涼的話肺容易受寒，建議去冰，甜度則選擇一分糖或無糖，冬天也比較不會有囤積熱量問題。

周宗翰接著提醒，穿著可選擇洋蔥式穿法，畢竟早晚氣溫還是偏涼的，洋蔥式穿法該穿就穿、該脫就脫，可能會有感冒或上呼吸道感染風險，建議還是要做好脖子保暖，騎機車要戴薄圍巾，比較不會有支氣管過敏風險。

過敏 暖冬 三高

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