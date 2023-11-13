我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

日喝鮮乳480C.C 分次飲用最補鈣

NOW健康
保久乳與鮮乳相較之下，價格低且保存期限較長，但專家表示，保久乳所使用的「超高溫瞬間殺菌」（UHT），並不會使牛奶含鈣量減少。（Getty Images）
保久乳與鮮乳相較之下，價格低且保存期限較長，但專家表示，保久乳所使用的「超高溫瞬間殺菌」（UHT），並不會使牛奶含鈣量減少。（Getty Images）

與鮮乳相較，保久乳價格低，且保存期限較長、口感差一點，不少消費者就認為，鮮乳更營養，鈣質、蛋白質等含量較高。台灣食藥署食品營養成分資料庫顯示，兩者在含鈣量及蛋白質含量上均差不多，營養專家表示，消費者無須「重鮮乳、輕保久乳」，重點是「記得喝、每天喝」，才能補充鈣質，有效預防骨鬆。

鈣質耐高溫  經殺菌營養不變

食藥署表示，保久乳所使用的「超高溫瞬間殺菌」（UHT），並不會使牛奶含鈣量減少。牛奶中的鈣質是相對耐高溫的營養素，不會因為高溫瞬間殺菌過程而有鈣質營養流失的狀況。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，鮮乳、保久乳、奶粉均來自生乳，只是殺菌方法不同，所以保存期限及口感不同，但營養成分相似，就看民眾自行選擇。保久乳通常會將牛乳中的微生物與孢子均遭殺滅，微生物無法繼續生長，就能長期存放，只可惜味道與口感比鮮乳差了一點。

鮮乳採用「巴氏殺菌（巴斯德殺菌）」方式將牛奶殺菌，此殺菌方法的加熱溫度較低，只可殺死讓人致病的壞菌，但其他微生物仍可存活，因此需要冷藏，且保存期限短。國內鮮奶廠大多採用「超高溫瞬間殺菌」，讓牛奶在攝氏120度至130度環境中停留數秒，讓99%以上的細菌死亡，但對少數耐熱孢子無效，所以必須冷藏，保存期限較短，數鮮奶的保存期限約在2周內。

保久乳 別放在陽光直曬環境

蘇秀悅強調，在蛋白質、鈣質、脂肪等營養含量來看，鮮奶、保久乳差不多，即使經高溫處理，保久乳的鈣質也不會減少，民眾可依據使用時機環境，挑選自己喜歡的產品。

蘇秀悅表示，鮮奶、保久乳、奶粉，不管是哪一種乳製品，重點在於「記得喝、天天喝」，每天至少飲用1至2杯，約480C.C.，因人體無法在短時間內吸收太多鈣質，建議分次飲用。另外，食藥署也提醒，保久乳雖然可以常溫保存，仍建議需儲存於陰涼處，避免陽光曝曬與高溫環境，才能保持穩定的品質。https://healthmedia.com.tw/

高溫 牛奶 蛋白質

上一則

20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡 1治療方式遠離難聞氣味

下一則

類風濕性關節炎 開瓶蓋都難 醫師：可用「333法則」判斷

延伸閱讀

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
喝大骨湯補鈣防骨鬆？ 醫師：不如喝牛奶

喝大骨湯補鈣防骨鬆？ 醫師：不如喝牛奶
「駝矮痛」3徵兆 骨鬆高危群

「駝矮痛」3徵兆 骨鬆高危群
防骨鬆 把握30歲前黃金期 4招存「績優骨」

防骨鬆 把握30歲前黃金期 4招存「績優骨」

熱門新聞

一名38歲女子，不滿意下巴注射玻尿酸的效果，竟從網路平台購買玻尿酸降解酶自行施打，希望恢復原本容貌，沒想到，卻引發蜂窩性組織炎。圖／黃毓惠醫師提供

女子不滿意下巴打玻尿酸效果 竟做了這件事 嚇壞醫師

2023-11-05 11:13
高雄縣醫師公會理事長王宏育。（聯合報系資料照片）

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

2023-11-05 17:51
立冬，許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

立冬別吃太補 中醫：暖冬食補「這些蔬菜」可多放

2023-11-08 03:51
臭蟲從英、法傳播至南韓，此波傳播竟是新冠疫情後，國際恢復旅遊及缺工所致。（美聯社）

臭蟲肆虐 咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

2023-11-10 04:59
已婚33歲女子因乳房有硬塊且紅腫，甚至脫皮潰爛，到員榮醫療體系員榮醫院就診，才查出原來是乳房結核，需服藥半年才能根治。（員榮醫院提供）

年輕女子乳房脫皮潰爛 吃抗生素一個月都無效 竟是這種病

2023-11-06 03:48
若放任視網膜破洞不管的話，玻璃體內的水分會順著破洞流入視網膜後方，久而久之可能會產生永久性視力低下，有很高的風險會完全失明。(取材自健康醫療網)

眼前突然一片黑 視網膜剝離4前兆 不立刻開刀恐失明

2023-11-07 00:00

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」