葉黃素護眼 吃過量小心膚色發黃

手機、平板藍光會傷害眼睛黃斑部，不宜長時間使用。（本報資料照片）

一名年逾65歲的婦人，一踏進台灣眼科學教授學術醫學 會理事長、台大醫院眼科部主治醫師楊長豪的診間，他一眼就看出不對勁。這名婦人全身皮膚發黃，膚色明顯不自然，問診後發現，原來這名婦人把保健食品葉黃素當糖吃，一天吃很多顆，楊長豪馬上提出勸戒，後來這名婦人暫停服用葉黃素，膚色才終於恢復正常。

3C藍光傷眼 別長時間使用

楊長豪解釋，眼睛黃斑部操控九成視力功能，其中充滿感光細胞，而感光細胞的主要成分為葉黃素，花椰菜、南瓜、菠菜等天然食物含葉黃素，一天葉黃素攝取量只要約20毫克便已足夠。只要飲食均衡，可從天然蔬果、食物攝取葉黃素，若透過飲食無法獲得足夠葉黃素，也可考慮藉由保健食品補充，但劑量不宜過多，像坊間有些葉黃素保健食品，一顆可能就含30、40毫克葉黃素，只要一不留心，很容易攝取過量。

對於眼睛黃斑部的保養，楊長豪也提醒，手機、平板等3C產品常會發出藍光，與紅光、綠光相比，藍光的波長比較短，相對來說，能量也比較強，所以對黃斑部的傷害比較大。短期暴露也許影響不大，但只要時間一拉長，傷害就會日積月累，黃斑部健康就會受到劇烈影響，因此要避免長時間使用3C產品，以減少藍光傷害。

血糖 失控 嚴重損害黃斑部

眼球構造像一顆乒乓球，最前面是角膜，再來是水晶體，視網膜位於水晶體後方，而黃斑部位於視網膜中心。動物界中，只有靈長類才有黃斑部，這就好像傳統照相機底片的概念，當感光細胞接收到影像、光線資訊，就會透過視神經，將資訊傳到大腦，一般人就可順利「看到」東西。

事實上，血糖過高也會嚴重損害眼睛黃斑部健康。楊長豪表示，當糖尿病 血糖失控，很容易引發「血管內皮細胞生長因子」（Vascular endothelial growth factor，VEGF）異常作用，此時，視網膜血管就好像壞掉的水管，開始滲漏、不正常增生，血液中的液體、紅血球、蛋白質、脂肪等滲出血管，聚積在黃斑部，便形成黃斑部水腫。

感光細胞凋亡 視力挽不回

「感光細胞一旦凋亡，就再也無法恢復」楊長豪解釋，當黃斑部中的感光細胞浸泡於上述物質，加上血糖傷害，長時間下來，感光細胞開始凋亡、失去功能，病患就會常常視力模糊、扭曲，或看東西出現黑影，除了買東西看不清楚價格、重要訊息，行車安全也受影響，有時看到熟人也無法快速辨識，在人際關係上，也常引起許多困擾。